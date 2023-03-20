7 конфликтов, которые бурлили между звездными братьями и сестрами. Фото

Все знаменитости заботятся о своей безупречной репутации. Однако иногда ее могут испортить родственники, которые выносят на публику семейные конфликты.

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Часто не мирятся звездные братья и сестры, поскольку они начинают мериться влиятельностью и популярностью. OBOZREVATEL рассказывает о ссорах между знаменитыми родственниками.

Бритни и Джейми Линн Спирс

В семье Спирс часто между собой ссорятся родственники. Сестры Бритни и Джейми Линн – не исключение. Между ними разразился скандал, когда старшая Джейми обсуждала в своей книге звездную родственницу. Она заметила, что поведение Бритни изменилось в худшую сторону и назвало его "параноидальным" и "изменчивым".

Всемирно известная певица Бритни Спирс разозлилась на родственницу. Она заявила, что сестра не уделяла ей внимания и отказывалась ей общаться. Звезда подозревает, что Джейми таким образом зарабатывает популярность в ее имени.

Принцы Гарри и Уильям

Ссоры между британскими принцами Гарри и Уильямом начались, когда младший герцог Сассекский привел в королевскую семью Меган Маркл. Конфликт усугубился с переездом Гарри и Меган в Америку и признаниями супругов о невыносимой жизни во дворце.

Королевский эксперт Роберт Лесли рассказал, что братья ссорились даже в день смерти их дедушки – принца Филиппа. Во время визита принца Гарри в Великобританию он почти не общался с родными.

Стивен и Алек Болдуин

Братья-актеры Стивен и Алек Болдуины поссорились из-за политических разногласий. Алек выступал против кандидата Дональда Трампа, Стивен – в его поддержку. Президентские выборы 2016 раскололи Америку и семью Болдвинов. Старший издевался над Трампом, делал пародии на него в популярном телешоу шоу The Late Show.

Однако Стивен был ярым поклонником Трампа, он даже вел канал на YouTube в поддержку республиканцев. Младший призвал Алека прекратить нападки на президента, поскольку это не смешно и нужно объединять США.

Эмилио Эстевес и Чарли Шин

Братья-актеры Эмилио Эстевес и Чарли Шин снимались вместе в кинолентах 80-90-х. Мужчины поссорились из-за наркотической зависимости Чарли. Звезда сериала "Два с половиной человека" даже заразился ВИЧ от своих компаньонов, которые были также зависимы.

Шин потерял контроль над своей жизнью, поэтому Эстевес публично осудил его и прекратил общение. У Чарли появился шанс возобновить дружбу с братом, поскольку он бросил употреблять наркотики.

Ноэль и Лиам Галлахеры

Конфликты между основателями группы Oasis не утихали с 2000-х. Братья Ноэль и Лиам Галлахеры ссорились, устраивали публичные скандалы и клялись покинуть коллектив. Окончательный распад бэнда произошел в 2009 году.

Поклонники просили музыкантов воссоединиться, однако их гордыня не утихала. "Он отвратительный мелкий подонок, если вы понимаете, о чем я говорю, и я никогда не буду петь с ним снова", – прокомментировал Лиам ситуацию в интервью газете LA Weekly.

Эрик и Джулия Робертс

Актеров Эрика и Джулию Робертс поссорила женщина. Во время развода Эрика из Келли Каннингхэм Джулия поддержала не брата, а его жену. Робертс помогала отсудить алименты, купила дом Канингхем и помогала в воспитании племянницы.

Благодаря тете Эмма Робертс стала популярной актрисой. Эрик начал употреблять наркотики, потому что его больше не приглашали играть в кино. Брат обиделся на сестру и прекратил с ней общение.

Аарон и Ник Картер

Певцы Аарон и Ник Картер ссорились публично в десятки раз. Аарон выступал сольно, а Ник был солистом Backstreet Boys. Оба они снимались в реалити-шоу "Дом Картеров". Братья говорили в прессе, что живут не очень дружно, а объединяет их только шоу-бизнес.

В 2019 году они опубликовали злостные сообщения. Аарон обвинил старшего брата в унижениях и оскорблениях, которые он терпел всю жизнь. Ник в ответ припомнил неадекватное поведение и угрозы со стороны брата к его беременной жене.

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