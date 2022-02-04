Как живет сводная сестра принцев Уильяма и Гарри, о которой все забыли. Фото

Принцев Уильяма и Гарри можно назвать одними из самых популярных членов британской королевской семьи. Мало кто помнит, что у внуков Елизаветы II есть сводные брат и сестра. Том Паркер-Боулз и Лора Лопес – дети герцогини Корнуолльской Камиллы. И если о сыне второй жены принца Чарльза можно услышать из различных телешоу, поскольку он является кулинарным писателем, то дочь уже давно пропала с радаров СМИ.

Как сообщает Мirror, Лора Лопес предпочла спокойную непубличную жизнь. 44-летняя британка работала журналистом популярного издания Daily Mail, а сейчас занимается искусством.

Дочь Камиллы и ее первого супруга офицера Эндрю Паркера-Боулза получила образование в католической школе-интернате для девочек в Дорсете, после чего изучала историю искусства и маркетинга в Оксфордском университете Брукс.

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В мир творчества она попала в 2005 году, получив должность руководителя галереи The Space в Лондоне. Вскоре Лора стала соучредителем лондонской Eleven Gallery, где она также была директором.

Сводная сестра принцев Уильяма и Гарри вышла замуж за дипломированного бухгалтера Гарри Лопеса в 2006 году. Он учился в Итонском колледже и некоторое время работал моделью нижнего белья для Calvin Klein.

К алтарю Лора шла в платье от Anna Valentine. Этот же дизайнер создал наряд для ее матери, когда та выходила замуж за принца Чарльза в 2005-м.

И Уильям, и Гарри были гостями на ее свадьбе, как и она на их.

И хотя Лопес не является королевской особой, она может унаследовать от матери два роскошных поместья в Девоне и Шотландском нагорье.

Сейчас Лора вместе с супругом воспитывает троих детей: 14-летнюю дочь Элайзу и 12-летних сыновей-близнецов Гуса и Луи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что герцогиня Корнуолльская Камиллав ближайшие месяцы займет пост королевской покровительницы Национального театра, который супруга принца Гарри Меган Маркл "отобрала" у нее, когда вышла замуж в 2018 году.