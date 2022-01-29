Бритни Спирс публично обругала сестру: ты лжешь сквозь зубы и делаешь на мне деньги

Популярная американская певица Бритни Спирс снова вспомнила о своей сестре – актрисе Джейми Линн Спирс. Она обвинила родственницу во лжи против себя, с помощью которой та зарабатывает деньги.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала разъяренный пост о родственнице, который дополнила роликом с ее участием, и написала, что хочет, чтобы она прошла детектор лжи. Спирс возмущена поведением Джейми Линн и считает, что она желает "нажиться на ее страданиях".

Видео дня

"Национальный бестселлер (Джейми Линн выпустила мемуары под названием "То, что мне стоило сказать" – ред.)???... время для твоей книги было невероятным Джейми Линн... особенно зная, что весь мир понятия не имел, что на самом деле сделали со мной!!!! Вся моя семья, включая тебя, говорит, что ТЫ НЕ ЗНАЛА…. Дурь несусветная!!!" – написала артистка.

Спирс шокирована, что самые близкие люди не говорят о ней правду, а "всякую ерунду" и хочет, чтобы массы людей увидели, что сестра "лжет сквозь зубы о ней".

"Я желаю, чтобы всемогущий Господь мог бы спуститься и показать всему миру, что ты лжешь и делаешь на мне деньги!!! Ты подонок, Джейми Линн", – заключила артистка.

Коротко о звезде:

Бритни Спирс – 40-летняя американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен. Получила премию "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". В 2021 году "Time" добавил ее в список самых влиятельных людей планеты в категории "иконы" (кумиры).

Замужем была дважды - за Джейсоном Алленом Александром (в 2004 году, продолжительность брака 55 часов) и за Кевином Федерлайном (с 2004 до 2007-го). В 2021 году обручилась с 27-летним Сэмом Асгари. Воспитывает двух сыновей – Шона (16 лет) и Джейдена (15 лет).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс заявила о сожалении, что не ударила мать и сестру по их "гребанным лицам".