64-летняя бабушка из Австралии, которую путают с ее 20-летней внучкой, назвала шесть секретов молодости

64-летняя Лесли Максвелл из Австралии выглядит, как 20-летняя девушка. По словам женщины, ее часто принимают за сестру собственной внучки.

Как пишет Тhe Sun, Максвелл занимается спортом пять раз в неделю, чтобы поддерживать твердый пресс. А в целом на ее счету 30 титулов в области фитнеса.

Уход за собой у женщины состоит из шести простых шагов, которые, по ее словам, может выполнить каждый, чтобы обратить процесс старения вспять.

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"Я определенно думаю, что женщины становятся более самостоятельными, когда мы становимся старше – более уверенными и сексуальными, особенно если мы в хорошей форме и здоровы. Мы действительно можем обратить вспять процесс старения с помощью правильного питания и эффективных упражнений. Нарастить мышечную массу и сжечь жир, а также иметь здоровое стройное тело", – говорит Максвелл.

Вот что рекомендует Максвелл:

1. Избегайте употребления пшеницы и сахара

2. Никакой нездоровой пищи – или раз в неделю ешьте читмил.

3. Убедитесь, что вы едите достаточно белка с каждым приемом пищи. Я должна съедать около 100 г в день, например, в яйце 6 г белка.

4. Выучите три хороших упражнения с отягощениями: одно для спины, такой как ряды гантелей. Одно для груди (жим от груди) и одно для ног, как приседания плие.

5. По возможности гуляйте на свежем воздухе в хорошем темпе. Он отлично подходит для сжигания жира и сохранения мышечной массы, над которой вы усердно трудились во время силовых тренировок.

6. Будьте последовательны.

"Есть два способа старения: один – это хронологический возраст, который начинается с даты вашего рождения до настоящего времени. А другой – биологический возраст, который интереснее! Мы можем создать более молодое тело – стать стройнее, сильнее, здоровее. Это делает нас более уверенными и сексуальными", – подытожила австралийка.

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