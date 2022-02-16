64-летняя бабушка из Австралии, которую путают с ее 20-летней внучкой, назвала шесть секретов молодости
64-летняя Лесли Максвелл из Австралии выглядит, как 20-летняя девушка. По словам женщины, ее часто принимают за сестру собственной внучки.
Как пишет Тhe Sun, Максвелл занимается спортом пять раз в неделю, чтобы поддерживать твердый пресс. А в целом на ее счету 30 титулов в области фитнеса.
Уход за собой у женщины состоит из шести простых шагов, которые, по ее словам, может выполнить каждый, чтобы обратить процесс старения вспять.
"Я определенно думаю, что женщины становятся более самостоятельными, когда мы становимся старше – более уверенными и сексуальными, особенно если мы в хорошей форме и здоровы. Мы действительно можем обратить вспять процесс старения с помощью правильного питания и эффективных упражнений. Нарастить мышечную массу и сжечь жир, а также иметь здоровое стройное тело", – говорит Максвелл.
Вот что рекомендует Максвелл:
1. Избегайте употребления пшеницы и сахара
2. Никакой нездоровой пищи – или раз в неделю ешьте читмил.
3. Убедитесь, что вы едите достаточно белка с каждым приемом пищи. Я должна съедать около 100 г в день, например, в яйце 6 г белка.
4. Выучите три хороших упражнения с отягощениями: одно для спины, такой как ряды гантелей. Одно для груди (жим от груди) и одно для ног, как приседания плие.
5. По возможности гуляйте на свежем воздухе в хорошем темпе. Он отлично подходит для сжигания жира и сохранения мышечной массы, над которой вы усердно трудились во время силовых тренировок.
6. Будьте последовательны.
"Есть два способа старения: один – это хронологический возраст, который начинается с даты вашего рождения до настоящего времени. А другой – биологический возраст, который интереснее! Мы можем создать более молодое тело – стать стройнее, сильнее, здоровее. Это делает нас более уверенными и сексуальными", – подытожила австралийка.
Как сообщал OBOZREVATEL, 93-летняя бабушка Хелен Элам из Кентукки (США) ведет блог под ником Baddie Winkle, в котором рассказывает о жизни на пенсии, ошеломляя мир своей харизмой.