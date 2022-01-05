Возраст не помеха: 93-летняя бабушка собрала более 3 млн подписчиков в Instagram

Возраст – не главное в жизни. Это на своем личном опыте доказывает 93-летняя бабушка Хелен Элам из Кентукки (США). Пожилая женщина ведет блог под ником Baddie Winkle, в котором рассказывает о жизни на пенсии, ошеломляя мир своей харизмой.

Владелица небольшой фермы стала звездой Instagram, покорив мир своей смелостью. Она удивила пользователей своим ярким имиджем для столь уважительного возраста, а также ярой поддержкой легализации медицинского каннабиса и борьбой с токсическими проявлениями бьюти-индустрии.

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Началось все с того, что однажды ее правнучка выложила снимок прабабушки в шортах и яркой футболке в Instagram. Фото стало вирусным, и Хелен создала страницу Baddie Winkle .

Благодаря активной жизни в соцсети, в 2015 году бабушка стала лицом компании Grit Creative Group. Она воспроизвела культовые образы Курта Кобейна, Кейт Мосс и других звезд. А также прошлась по красной дорожке на премьере сериала "Оранжевый – хит сезона", побывала рядом с Майли Сайрус на премии MTV Video Music и стала героиней клипа Ферги на песню Life Goes On.

За ее страницей следит 3,4 млн подписчиков, в том числе самая богатая певица мира Рианна. Каждый пост Baddie Winkle набирает около полмиллиона, а то и больше просмотров и лайков.

В комментариях пользователи восхищаются жизненным азартом и желают Хелен здоровья.

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