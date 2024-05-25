Экс-участник группы "Аквариум", 61-летний Андрей Решетин, добровольно вступивший в первую фронтовую творческую бригаду армии РФ, пережил инсульт на войне. Из-за этого ему запретили возвращаться на передовую и отправили домой.

Сам оккупант такому решению не рад, ведь на войне с украинцами чувствовал себя "счастливо". Об этом он рассказал российским пропагандистам.

"Это в госпитале сказали, что инсульт. Я не понимаю, почему он мог произойти, никаких переживаний я на фронте не испытывал, наоборот — я там был счастлив, как никогда, потому что был бок о бок со своими братьями, для которых играл музыку", – упомянул террорист.

Решетин признался, что и после инсульта хотел вернуться к убийствам украинцев, но врачи ему этого не разрешили. Сейчас он лечится дома, откуда размышляет, что "в тылу люди кажутся ему слабыми и ненастоящими, а проблемы – вымышленными".

Ранее он заявлял, что российская армия "идет по своим землям не только с оружием, но и с культурой", что еще раз подтверждает, насколько важно украинцам отречься от враждебной поэзии, музыки и кино.

Кстати, не только музыкант закончил свою террористическую карьеру в Украине больничной койкой. Актер и оккупант Михаил Мамаев, ставший известным в 1991 году благодаря роли в фильме "Виват, гардемарины!", загремел в госпиталь с символикой "Z" на окнах.

Как писал OBOZ.UA, первые фото Мамаева с оружием на фронте появились в начале 2023 года. Тогда же он начал писать стихи о том, что хочет стать "решеткой от путь" и был готов к "боли и войне".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!