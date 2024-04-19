Актер фильма 'Виват, гардемарины!', приехавший убивать украинцев, получил ранение на фронте

Российский актер и оккупант Михаил Мамаев, ставший известным в 1991 году благодаря роли в фильме "Виват, гардемарины!", больше не повоюет, как раньше. Путинист загремел в госпиталь с символикой "Z" на окнах.

К больничной койке его, похоже, приковало ранение в глаз. С повязкой на нем Мамаев сфотографировался и написал стихотворение о войне.

Других подробностей раненый не раскрыл и в комментариях обеспокоенным "патриотам" не ответил. До этого он публиковал фото с поля, вооруженный и снаряженный для боя с украинцами.

"Жизнь иногда навязывает прятки,

когда прочерчен путь через войну,

и вместо пульса слева, у лопатки,

однажды четко слышишь тишину", – описал свое мрачное настроение россиянин, чем еще больше напугал подписчиков.

Напомним, первые фото Мамаева с оружием на фронте появились в начале 2023 года. Тогда же он начал писать стихи о том, что хочет стать "решетом от пуль" и был готов к "боли и войне".

Как писал OBOZ.UA, актер не только красуется на передовой, но и периодически светит лицом на федеральных каналах. Во время одного такого эфира его унизили.

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