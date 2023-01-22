Михаил Мамаев из ''Гардемаринов'' отправился на войну против украинцев. Фото

Российский актер и пропагандист Михаил Мамаев, ставший известным в 1991 году благодаря роли Никиты Оленева в фильме "Виват, гардемарины!", похвастался фото на фоне военной техники. Он отправился на войну в Украину и взял в руки оружие.

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Очевидно, в рядах оккупантов 56-летний россиянин будет воевать с украинскими защитниками. Кадр появился в его Instagram, который, к слову, в РФ считается экстремистской организацией (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото Мамаев позировал на фоне российской военной техники с надписями "Z" и "ВДВ". Около него можно заметить оккупантов в военной форме, чьи лица актер закрыл смайликами.

На плечах у пропагандиста висел автомат.

Свой пост Мамаев дополнил авторским стихом о том, что хочет стать "решетом от пуль" и был готов к "боли и войне".

Следует заметить, что пропутинская позиция Мамаева, – не новость. Пока украинцы боролись за свою независимость, он почти год распространял в массы пропаганду и выступал на Z-концертах с коллегами-путинистами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын российской актрисы Яны Поплавской – Клим – уже отправился воевать в Украину. До этого оккупант несколько месяцев проходил обучение в Чечне.

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