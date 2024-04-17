6-летний сын Наталки Денисенко оказался в эпицентре ракетной атаки России на Чернигов: стало известно, что с ребенком

Известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о трагедии в родном Чернигове, куда 17 апреля россияне попали тремя ракетами. На тот момент 6-летний сын звезды Андрей находился в городе вместе с бабушкой и дедушкой.

Денисенко сейчас находится за границей из-за съемок нового проекта. Малыша она оставила на родителей, проживающих в Чернигове. Об этом знаменитость рассказала в Insta-stories. "Можете представить мое утро сегодня..." – написала артистка.

Она заверила, что с родными все хорошо: "Все мои близкие живы, здоровы, но сердце болит. Мои соболезнования всем пострадавшим и потерявшим своих..."

В феврале 2024 года по сети стали распространяться слухи о том, что Андрей Фединчик – муж актрисы, который служит в ВСУ, якобы умер. Как оказалось, источником дезинформации стал кликбейтный заголовок в одном из украинских пабликов. В новости на самом деле речь шла о потере в семье, а именно о свекре Денисенко.

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