От социального дна до обложки Playboy. Супермодель Кара Делевинь снялась обнаженной после того, как ее едва не погубили зависимости

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь, которая еще несколько лет назад рассказывала о тяжелой борьбе с зависимостями и признавалась, что боялась не выжить, стала героиней нового летнего номера эротического журнала Playboy. Звезда украсила обложку издания в откровенном образе, приняв участие в полностью обнаженной фотосессии.

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Обложку летнего номера Playboy за 2026 год показали в Instagram. На ней 33-летняя Делевинь позирует в черном латексном корсете, а в анонсе интервью редакция назвала ее "возродившейся звездой".

Еще несколько лет назад карьера Делевинь оказалась под угрозой. В 2022 году по всему миру разлетелись фотографии папарацци из аэропорта, на которых модель выглядела дезориентированной и вела себя странно. Именно тогда, как впоследствии призналась знаменитость, она осознала, что больше не может жить так, как раньше.

После этого Кара Делевинь прошла 12-недельную программу реабилитации. Она говорила, что если бы не обратилась за помощью, то "либо умерла бы, либо сделала бы что-то очень, очень глупое".

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Также модель признавалась, что долгое время не спала, находилась в тяжелом психологическом состоянии и только позже поняла, что ее "веселая жизнь" на самом деле была разрушительной зависимостью.

В 2024 году после появления на Met Gala Делевинь вновь столкнулась с волной слухов о якобы употреблении наркотиков. Впрочем, модель быстро ответила критикам, заявив, что на тот момент уже почти два года оставалась трезвой. Она подчеркивала, что именно отказ от алкоголя и наркотиков вернул ей контроль над собственной жизнью.

О своих проблемах знаменитость говорила и в интервью The Times в 2024 году. По словам Делевинь, она впервые сильно напилась еще в восьмилетнем возрасте, а алкоголь и психоактивные вещества годами казались ей способом убежать от внутренней боли. Позже модель поняла, что зависимости только усугубляли депрессию и разрушали ее жизнь.

Свою роль сыграли и детские травмы. Делевинь рассказывала, что в десять лет ей прописали снотворное из-за бессонницы, а впоследствии диагностировали диспраксию, что сказалось на ее психическом здоровье. Кроме того, модель тяжело переживала героиновую зависимость матери, из-за чего ее детство было полно стресса.

В разные годы Делевинь также признавалась, что испытывала суицидальные мысли и долго боролась с внутренней гомофобией.

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