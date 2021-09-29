51-летняя женщина похудела на 23 кг и изменилась до неузнаваемости. Фото до и после

51 летняя Мария Фокс из Стаффордшира вынуждена была изменить образ жизни из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем. Это помогло ей похудеть на 23 килограмм всего за 7 месяцев.

Своей историей женщина поделилась с Express, рассказывая, что ей помог фитнес-трекер. Пользуясь специальным устройством, которое отслеживает ее сон, активность, потребление калорий и т. д., Мария похудела до неузнаваемости и продолжает дальше меняться (чтобы посмотреть фото до и после, доскролльте до конца страницы).

Англичанка работала капитаном полиции и весила 91 кг, когда ее заставили уйти в отпуск из-за хронической усталости, выгорания и острого стресса перед менопаузой. Также у Фокс были серьезные проблемы с сердцем из-за избыточного веса.

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Сначала женщина решила купить фитнес-трекер, который будет отслеживать ее режим дня, чтобы она могла его улучшить. Так, Мария узнала, что мало двигается и много спит.

Постепенно она заменила чрезмерный сон на медитацию и начала ходить в спортзал. Также капитан полиции полюбила кататься на велосипеде.

На работу Фокс вернулась уже без физических и психологических проблем со здоровьем. Сейчас она продолжает заниматься своим телом и убеждает других, что даже в 51 можно существенно похудеть.

Также OBOZREVATEL писал о Кэтлин Вутон из Великобритании, которая весила 254 килограмма. Ей удалось всего за год похудеть на 101 килограмм благодаря одному виду спорта.