51-летняя Дженнифер Лопес в коротком топе доказала, что не изменилась за 20 лет

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала стройную фигуру и показала, что почти не изменилась за 20 лет.

На своей странице в Instagram Лопес разместила несколько солнечных снимков, написав, что очень любит своих фанатов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Она также поблагодарила поклонников за безумную любовь и искреннюю поддержку.

"Размышляя о том, что сегодня #JLo20thAnniversary, я просто хочу поблагодарить вас всех за то, что вы были со мной, любили меня и поддерживали во всех взлетах и падениях. Большое спасибо за всю любовь за последние 20 лет! Я так сильно вас люблю!" – говорится в сообщении.

На фото звезда кокетливо позирует на берегу океана. В честь 20-летия карьеры Ло сделала специальную футболку, на которой можно увидеть ее портрет, сделанный 20 лет тому назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес выступила на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и исполнила трогательную композицию под названием "This Land Is Your Land" & "America, The Beautiful".