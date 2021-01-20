Лопес сольно выступила на инаугурации Байдена: какой наряд выбрала звезда. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Лопес сольно выступила на инаугурации Байдена: какой наряд выбрала звезда. Фото

Популярная американская певица Дженнифер Лопес выступила на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и исполнила трогательную композицию под названием "This Land Is Your Land" & "America, The Beautiful".

Артистка появилась в эффектном белом наряде. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Лопес выступила с сольной программой и предстала на публике в белоснежном костюме, сверху которого надела такого же цвета пальто.

Ее образ дополняло множество ярких украшений в виде сережек, браслетов и кольца с большим драгоценным камнем.

Лопес на инаугурации Байдена
Дженнифер Лопес в белоснежном образе

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Дженнифер Лопес выступила с сольной программой
Дженнифер Лопес спела на инаугурации Байдена
Образ Дженнифер Лопес на инаугурации Байдена

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица и актриса Леди Гага приняла участие в инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и исполнила национальный гимн страны.

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