Лопес сольно выступила на инаугурации Байдена: какой наряд выбрала звезда. Фото

Популярная американская певица Дженнифер Лопес выступила на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и исполнила трогательную композицию под названием "This Land Is Your Land" & "America, The Beautiful".

Артистка появилась в эффектном белом наряде. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции мероприятия.

Так, Лопес выступила с сольной программой и предстала на публике в белоснежном костюме, сверху которого надела такого же цвета пальто.

Ее образ дополняло множество ярких украшений в виде сережек, браслетов и кольца с большим драгоценным камнем.

Напомним, Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

