Теперь многодетные: Мирошниченко с женой официально усыновили ребенка и показали фото обновленного состава семьи

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна официально в третий раз стали родителями. Звездная пара усыновила мальчика, который потерял семью во время полномасштабной войны, из детдома в Житомире.

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Теперь семья Мирошниченко – многодетная. Супруги впервые показали в Instagram фото со всеми своими детьми.

"Книга жизни. Новый раздел", – символично подписали кадр звездные родители.

На атмосферно снимке семья гуляет на природе. Первой уверенно шагает 4-летняя Мия. Следом за ней идет мама, которая держит на руках приемного сына. Известно, что ему два года. Далее видим шоумена, у которого на плечах умостился трехлетний Марк.

Поклонники и коллеги оставляют под кадром восторженные комментарии. Они пишут, что семья Мирошниченко стала настоящим примером для других украинцев, совершив такой ответственный, но очень благородный шаг.

"Не перестану вами гордиться! Вы для меня Герои! Такую ответственность и работу ежедневно взять добровольно – это геройство на годы! Желаю сил и энергии ежедневной! Пускай будет удовольствие от достигнутого!", "Слезы радости на глазах! Ваша семья невероятная! Спасибо, вы вдохновляете", "Низкий поклон вашей семье за такой поступок! Неиссякаемой энергии и счастливой судьбы", "До мурашек", "Картина домальована", – пишут комментаторы.

Напомним, до официального усыновления супруги регулярно ездили в Житомирский детдом, где знакомились с будущим сыном. Инна Мирошниченко рассказывала, что у мальчика есть особенность – он совсем крошечный. Настолько, что даже одежда для девятимесячных на нем велика. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимур Мирошниченко попал в неприятную ситуацию на польско-украинской границе. Шоумен с супругой Инной возвращались домой после Евровидения-2023, а также мероприятия в Каннах, как вдруг оказалось, что у них просроченная грин-карта. Пришлось заплатить очень большой штраф.

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