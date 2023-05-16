Сверхъестественная красота: модели, которые превращают особенности внешности в свою главную силу

Многие годы бренд Victoria's Secret был синонимом роскошной моды и идеала женской красоты. Однако в последние годы его начали критиковать. Во-первых, за ограниченное представление об эстетике. Подиумом всегда дефилировали модели с практически одинаковыми параметрами, а не женщины с разными типами фигур.

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Во-вторых, бренд долгое время игнорировал демонстрацию разных культур и этнических групп. Только в последние годы начал вносить изменения. Чисто для того, чтобы немного очистить репутацию.

Пока общество и активисты борются за то, чтобы бренды расширяли представление о многогранности женского шарма, в мире моды появляются девушки, изменяющие правила игры. На своем примере показывают, что уникальная внешность – это круто, а не то, чего стоит стесняться. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Шантель Браун-Янг

Эта канадская модель более известна под творческим псевдонимом Винни Харлоу. В 4 года ей поставили диагноз "витилиго" (обесцвечивание отдельных участков кожи из-за исчезновения в них пигмента). А учитывая то, что Шантель темнокожая, появление светлых пятен особенно заметно. Когда-то девушка комплексовала из-за данной особенности, а во взрослом возрасте сделала ее своей визитной карточкой. Теперь она стала всемирно известной моделью.

2. Тандо Хопа

Тандо Хопа – это южноафриканская модель; первая женщина с альбинизмом, попавшая на обложку Vogue. Она не полностью посвящает себя модельному бизнесу. В свободное от съемок время занимается защитой прав людей в Африканских странах.

3. Никия Феникс

Американская модель Никия Феникс имеет смуглую кожу, афрокудри и веснушки, которые покрывают все тело. Ее уникальную внешность заметил один из членов фирмы Alternative Apparel, когда та зашла в небольшое кафе. Это знакомство навсегда изменило жизнь девушки. Она построила успешную модельную карьеру, и вдохновляет других женщин полюбить себя такими, как есть.

4. Моффи Гаторн-Харди

Модель Моффи имеет косоглазие. Но благодаря постоянной поддержке матери никогда не комплексовала из-за этого. Знала, что красива и особенная. В 2013 году ее пригласило к сотрудничеству модельное агентство Storm Models, где в свое время начинала карьеру супермодель Кейт Мосс. С того времени Гаторн Харди не только появляется на подиумах, но и на обложках fashion-журналов.

5. Ньяким Гатвеч

Это американская модель южносуданского происхождения. Ньяким известна своим темным цветом кожи от природы, за что ее называют "Королевой тьмы". Она неоднократно сталкивалась с проблемами самооценки и комментариями людей, агитирующих отбеливать кожу, чтобы та имела более светлый цвет. "Мой шоколадный цвет совершенен. Как и нация, которую я представляю, он красивый", – однажды сказала Ньяким одному из обидчиков, водителю такси.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как супермодели выглядели на первых кастингах.

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