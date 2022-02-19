5 звезд кино, которые снискали мировую славу в зрелом возрасте. Фото

Большинство культовых звезд кино обрели популярность еще в юности, при этом многим годами не удавалось получить признание. Однако актеры не сдавались и шли к свей мечте.

Джуди Ленч в 61 год впервые получила премию "Оскар", а Кристоф Фольц до 50 лет снимался только во второстепенных ролях и малобюджетных картинах. OBOZREVATEL рассказывает об актерах, которые стали знаменитостями в зрелом возрасте.

Джуди Денч

Видео дня

87-летняя британская актриса Джуди Денч приобрела известность после съемок в фильме 1995 года "Золотой глаз" о Джеймсе Бонде. Тогда звезде кино был 61 год. С конца 50-х она играла в театре и только через 40 лет после начала карьеры Джуди получила признание. Желанный "Оскар" Денч принесла роль Елизаветы I в киноленте "Влюбленный Шекспир" 1998 года.

Кристоф Вальц

Актер Кристоф Вальц стал звездой в 51 год, когда режиссер Квентин Тарантино пригласил его на роль Ганса Ланда в "Бесславных ублюдках". Это один из главных персонажей в картине. За участие в легендарной киноленте ему удалось получить ряд престижных наград "Оскар" и "Золотой Глобус". Свою карьеру в кинематографе он начал в 1979 году, но обрел популярность только в 2009-м. Вторую статуэтку "Оскара" Вальц получил в 2012 году за роль в фильме "Джанго освобожденный".

Морган Фриман

Актер Морган Фриман упорно пытался добиться успеха в Голливуде с 1964 года. Сначала он играл в массовке, затем во второстепенных ролях и получил признание только после участия в фильме "Шофер мисс Дэйзи" в возрасте 52 лет. Фримен получил премию "Оскар" в 2005 за фильм "Малышка на миллион долларов". Сейчас артисту 84 года, он до сих пор снимается в кино и получает награды.

Джессика Честейн

Претендентка на "Оскар-2022" Джессика Честейн обрела всемирную известность в 34 года, когда сыграла второстепенную роль в фильме "Прислуга" 2011 года. Выдающимся в карьере также стал лента "Древо жизни", которую наградили "Золотой пальмовой ветвью". Сейчас актрисе 44 года, и ее карьера находится на пике, Джессика является обладательницей "Золотого глобуса" и "Премии Гильдии киноактеров".

Мелисса Маккарти

Комедийная актриса Мелисса Маккарти начала свой путь в кино в 90-х, однако в 2011 году в 41 год сыграла подружку невесты в ленте "Девичник в Вегасе". За участие в фильме актрису номинировали на "Оскар" за лучшую роль второго плана. С 2010 по 2016 год она играла главную роль в сериале "Майк и Молли".

Ранее OBOZREVATEL показывал: