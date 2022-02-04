Элайджа Вуд, Джаред Лето и другие 'не стареющие' актеры

Иногда бывает так, что зрители смотрят фильм с актером, который выглядит как школьник или же, как максимум, 25-летний мужчина. Далее они ищут информацию о возрасте кинозвезды – и удивляются. Оказывается, в жизни эти знаменитости значительно старше экранных героев.

Проходит лет десять или даже пятнадцать. На телеэкраны выходят новые киноленты с этими же актерами, но они до сих пор почти не изменились. Создается впечатление, будто знают тайну "вечной молодости". Читайте в материале OBOZREVATEL об актерах, которые "не стареют", то есть визуально едва заметно становятся старше.

Томас Броди-Сангстер

Самые известные роли британского актера Томаса Броди-Сангстера – в сериале "Игра Престолов" и в фильме "Бегущий в лабиринте". Сейчас ему 31 год, но благодаря юной внешности, которая с годами почти не меняется, до сих пор играет подростка или немного старших парней. Например, в "Игре Престолов" персонажу Томаса было 13 лет, а актеру – 26. Звезду не смущает возраст и роли, которые ему предлагают, ведь важнее то, насколько интересен сам экранный герой.

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Элайджа Вуд

Этот американский актер наиболее известен по своей роли в трилогии "Властелин колец". Сейчас Элайдже Вуду 41 год, но внешне звезда выглядит не более чем на 20. Когда спрашивают, в чем же секрет молодости, он отвечает, что у него есть тайный молодой двойник, который выходит на светские мероприятия, тогда как настоящий Элайджа выглядит на свой возраст.

Фредди Хаймор

Английский актер Фредди Хаймор снимался в культовых фильмах "Чарли и шоколадная фабрика", "Артур и минипуты", "Август Раш", а также в сериале "Хороший доктор". Сейчас кинозвезде 29 лет, но он все еще выглядит как подросток. Поэтому ему крайне редко достаются роли взрослых экранных персонажей. Чаще всего это ребята 15-16 лет.

Джаред Лето

Американскому актеру и лидеру группы "Thirty Seconds to Mars" – Джареду Лето – сейчас 50 лет. Наиболее известны его роли – в лентах "Реквием по мечте", "Далласский клуб покупателей", "Отряд самоубийц", "Господин никто", а весной 2022 года выйдет на телеэкраны кинокартина "Морбиус". Со времен молодости единственное, что менялось у Джареда, – его стиль одежды и прическа. Он выглядит старше только тогда, когда отпускает бороду. Актер утверждает, что ему помогает выглядеть моложе веганство, полноценный сон и здоровый образ жизни.

Уилл Смит

Американскому актеру и певцу в стиле хип-хоп Уиллу Смиту 53 года. Самые известные фильмы, где снялся знаменитость, – "Люди в черном", "Я – легенда", "Фокус", "В погоне за счастьем" и "Король Ричард". Сам кинозвезда на надоедливый вопрос о своей молодости всегда отвечает журналистам одинаково: "Спасибо родителям за отличные гены и регулярным занятиям спортом, и за крепкое здоровье".

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