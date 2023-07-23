Бэрримор чуть не сгорела заживо, а Ди Каприо могла съесть акула: 5 звезд, которые чудом спаслись от смерти

На съемочной площадке эти актеры бесстрашно исполняют сложные и опасные трюки. Например, прыжки с многоэтажек или экстремальное вождение транспортных средств. Они спокойны, что тросы или другие виды страховки спасут жизнь и не дадут травмироваться (правда, не всегда все заканчивается без "приключений"). А вне съемок нет и таких привилегий. Безопасность зависит от "удачи" или от них самих.

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Какие звезды чуть не погибли в опасных ситуациях, но смогли вернуться к свету прожекторов? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Джереми Реннер

Американский актер и звезда фильмов Marvel Джереми Реннер чуть не умер, когда попал под снегоуборочную машину. Он помогал выбраться своему племяннику, застрявшему в сугробе. Однако забыл поставить технику на стояночный ("ручной") тормоз, и не успел увернуться. Мужчина получил 30 переломов и потерял немало крови, но врачам удалось спасти его жизнь.

2. Леонардо Ди Каприо

Американского актера и кинопродюсера Леонардо Ди Каприо чуть не съела акула. Он занимался дайвингом: погрузился в воду в специальной клетке, чтобы посмотреть на хищников. Вдруг волна опрокинула конструкцию так, что гигантская рыба смогла проникнуть в нее. Леонардо прижался ко дну клетки, и уже был готов к смерти. К счастью, акула застряла на расстоянии вытянутой руки. Дальше не пролезла. Лишь несколько раз щелкнула зубами.

3. Энн Хэтэуэй

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй в 2014 году отдыхала на Гавайском острове в Тихом океане. Девушка наслаждалась плаванием, но вдруг ее начал затягивать опасный водяной водоворот. Ей улыбнулась удача, ведь поблизости был серфер, который быстро среагировал: вытащил знаменитость на берег.

4. Орландо Блум

Британский актер Орландо Блум чуть не погиб, когда ему было 20 лет. Смелому мужчине показалось слишком скучным подняться на третий этаж с помощью лифта или лестницы. Он решил сделать это, воспользовавшись водосточной трубой. Вдруг она оборвалась, и Орландо полетел вниз. Полученные травмы парализовали его на несколько дней, но в конце концов удалось полностью поправиться.

5. Дрю Бэрримор

Американская актриса, продюсер и режиссер Дрю Бэрримор в 2001 году жила вместе с мужем Томом Грином. В одну из ночей их дом охватило пламя. Супруги это не сразу заметили. Их спас пес, разбудивший своим лаем, и всем троим удалось выбраться из здания невредимыми.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые спасли жизни других людей, рискуя собственной.

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