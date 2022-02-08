Через несколько месяцев: 5 историй звездных пар, которые очень быстро расстались после женитьбы

Штамп в паспорте не укрепляет брак, а наоборот проверяет его на прочность в быту и супружеских обязанностях. Некоторые ошибочно полагают, что свадьба спасет отношения, в которых уже началась разруха.

В статусе "влюбленной пары" бывает проще, когда парень и девушка больше работают над отношениями и не имеют никаких обязательств. Именно так распались семьи звезд, которые долгие годы встречались, а через несколько месяцев после брачных обет – развелись. OBOZREVATEL рассказывает о длительных звездных отношениях, которые закончились коротким браком.

Лиза Боне и Джейсон Момоа

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Актеры Лиза Боне и Джейсон Момоа начали встречаться в 2004 году после знакомства в джаз-клубе. На момент встречи с любовью своей жизни Момоа был непопулярным киноактером, а Лиза тогда обрела славу талантливой актрисы после ситкома "Шоу Косби" и была бывшей женой Ленни Кравица. "Аквамен" влюбился в Боне на экране, когда ему было всего восемь лет.

Разница в возрасте звезд Голливуда – 12 лет, но это не помешало им построить крепкие отношения, завести двоих детей и жениться в 2017 году. В 2022 году Лиза и Джейсон заявили, что отпускают друг друга.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт познакомились и влюбились на съемках мелодрамы "Последняя песня" в 2008 году, когда они были совсем юными. К тому времени Майли уже была звездой, а Лиам только начинал свой творческий путь. Их роман быстро закрутился, они начали вместе жить и в 2011 году Лиам сделал предложение, подарив обручальное кольцо с бриллиантом.

Однако отношениях произошел кризис и они сорвали помолвку. Сайрус стала встречаться с другим, а впоследствии заявила по бисексуальности, но через три года снова сошлась с Хемсвортом, который все еще ее любил. Пара тайно обручилась в 2018 году, но через 8 месяцев после брака развелись.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру познакомились в 2010 году на съемках фильма "Страсть к перемене мест". Теру тогда жил со своей девушкой, а Джен была одна. Целый год они скрывали роман, пока их не подловили папарацци.

Через пять лет отношений пара сыграла свадьбу, но детей у них не было. В 2017 году супруги заявили о разводе. Только тогда они поняли, что не подходят друг другу. Дженнифер любила одинокий быт, а Теру – активный образ жизни.

Памела Андерсон и Кид Рок

Актриса и фотомодель Памела Андерсон влюбилась в музыканта Кида Рока в 2001 году, а через год пара обручилась. Их отношения называли итальянскими, потому что они постоянно ссорились и расходились, но все же мирились спустя некоторое время.

В июле 2006 года молодожены произнесли свадебные клятвы на яхте в Сен-Тропе, они надеялись, что брак сохранит их отношения. Впрочем, уже в ноябре Памела и Кид развелись.

Джим Керри и Лорен Холли

Актер Джим Керри и Лорен Холли познакомились на съемках "Эйса Вентуры" в 1993 году. С тех пор пара скрывала свои отношения, пока официально их не оформила. Они встречались около четырех лет. Холли мечтала о пышной свадьбе, а Керри настоял на скромной церемонии, которую они отметили в 1996 году.

Чувства продолжались недолго, и через девять месяцев супруги развелись. Комик признавался, что был несдержан в отношениях. Его вторая жена Лорен любила вечеринки, в то время как Джиму это было неинтересно.

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