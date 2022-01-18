Ему – 102, ей – 100. Прожившая вместе 81 год пара раскрыла секрет крепкого брака

Британские супруги Рон и Джойс Бонд, которые прожили вместе 81 год, рассказал о том, как им удалось сохранить крепкий брак долгие годы. По случаю годовщины свадьбы пара вспомнила, что друзья предсказывали им кратковременные отношения. Однако они вместе благодаря взаимопониманию и уважению.

Daily Record пишет, что влюбленные поженились в 1941 году в ЗАГСе Ньюпорт-Пагнелла, когда Рону был 21 год, а Джойс – 19. Их любовь началась с первого взгляда. А главных секретом своих отношений они называют умение "немного отдавать и брать".

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"Ощущение отличное! В наших отношениях нет начальника, мы и даем, и берем", – отметили супруги.

Сейчас Рону 102 года, а Джойс – 101. Они вместе живут в доме престарелых. У них есть двое детей, внуки, правнуки и праправнуки.

"Мы никогда не ожидали, что проживем 81 год в браке, мы знаем, что нам очень повезло, что мы достигли этой удивительной цели", – добавила пара.

В прошлом году по случаю 80-летия свадьбы супругов-долгожителей поздравила сама королева Великобритании.

"Как замечательно узнать о вашей восьмидесятой годовщине свадьбы 4 января 2021 года. Я очень надеюсь, что вам понравится этот чудесный случай", – написала в письме Елизавета ІІ.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруги из Эквадора, прожившие в браке 79 лет, попали в книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женатая пара в мире.