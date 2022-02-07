7 знаменитостей, которые женились на своих любовниках. Фото

Личная жизнь популярных звезд находится под прицелом папарацци. Иногда их отношения напоминают сюжет голливудских драм, поскольку они со скандалами расторгают браки ради любовников.

Анджелина Джоли увела мужа у Дженнифер Энистон, а Эмбер Херд разрушила семью актеров Паради и Деппа. OBOZREVATEL рассказывает о звездных красотках, которые закрутили роман с женатыми партнерами.

Анджелина Джоли

Актер Брэд Питт закрутил роман с голливудской актрисой Анджелиной Джоли во время съемок страстных сцен в фильме "Мистер и миссис Смит" в 2004 году. Тогда Питт был женат на другой актрисе – Дженнифер Энистон, которая не смогла простить измену и бросила мужа в 2005-м. Уже через год у новоиспеченного семейства Джоли-Питт родилась дочь Шайло.

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Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс закрутила роман с танцором и моделью Кевином Федерлайном в 2004 году. К тому времени он был женат на рэп-исполнительнице Шар Джексон, которая была беременна вторым ребенком от Кевина, но это не стало препятствием для любовников. Спирс и Федерлайн поженились, и в этом же году через несколько месяцев родились двое сыновей. В 2006 году они развелись.

Джулия Робертс

Актриса Джулия Робертс познакомилась на съемках фильма "Мексиканец" со своим будущим мужем Дэнни Модером, который был кинематографистом. Пара начала встречаться, несмотря на то, что Робертс встречалась с Бенджамином Бреттом, а Дэнни был женат на визажистке Вере Стаймберг. Джулия и Дэнни были вместе 18 лет.

Эмбер Херд

Актеры Эмбер Херд и Джонни Депп познакомились на съемках "Ромового дневника" в 2009 году и там зародились их отношения. 28-летняя Херд влюбила в себя Деппа, который 14 лет находился в отношениях с певицей и актрисой Ванессой Паради. Роман любовников также завершился публичной ссорой, Эмбер и Джонни обвиняли друг друга в насилии.

Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес в 2004 году вышла замуж с певцом Марком Энтони, который за неделю до свадьбы расстался с моделью Даянарой Торрес. Фанатам стало понятно, что они начали встречаться, когда Марк был еще женат. У Лопес и Энтони родились двое детей близнецов, но они развелись в 2014 году.

Жизель Бундхен

Супермодель Жизель Бундхен в 2009 году вышла замуж за американского футболиста Тома Брэди. Когда их отношения начались, мужчина был помолвлен с Бриджит Мойнахан, которая ждала от него ребенка. Сейчас супруги Будхен и Брэди до сих пор вместе и воспитывают двоих общих детей.

Гвен Стефани

Американская певица Гвен Стефани начала встречаться с исполнителем Блейком Шелтоном, когда он был женат на Миранде Ламберт. Миранда и Блэйк развелись в 2015 году, в этом же году его часто видели в компании из Стефани. В 2021 году пара поженилась через шесть лет отношений.

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