5 топ-моделей, которые сменили пол. Фото до и после операции

Трансгендерные модели становятся все более популярными в мире моды. Все СМИ публикуют сенсации, когда на подиум выходят манекенщики, которые сменили пол.

Транссексуалам в модной индустрии платят меньше, чем обычным девушкам. Представители ЛГБТ-сообщества требуют равноправия, отвоевывая себе место на фэшн-олимпе. OBOZREVATEL сравнил фото известных моделей до и после операции.

Лейна Блум – 27 лет

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Лейна Блум считают одной из самых перспективных моделей современности. Звезда Instagram является первой темнокожей трансгендерной манекенщицей. В школьные годы Блум была парнем, а о смене пола задумалась в университете. Уже на первом курсе Лейна одевалась в женские образы и отпустила длинные волосы.

Сейчас модель снимается для мировых глянцев и ходит по подиумам. Кроме того, она борется за равенство в моделинге. По ее словам, трансгендерами платят значительно меньше, чем традиционным моделям. Лейна мечтает стать ангелом Victoria's Secret и работает над своей фигурой.

Ариэль Николсон – 21 год

Американская модель Ариэль Николсон обладает невероятно нежными и женственными чертами лица, поэтому трудно поверить, что она когда-то была парнем. Гормональные препараты будущая звезда моды начала принимать еще в 5 классе. В этом ее поддерживала мама, которая сразу поняла, что ребенок не такой, как все.

Ариэль покорила фэшн-индустрию на показе Calvin Klein, после которого ей предложило сотрудничество в Голливуде модельное агентство. Николсон стала первой в истории трансгендерной моделью, которая снялась для обложки журнала Vogue. Сейчас она живет с родителями, братьями и сестрами в Нью-Йорке.

Лойза Ламерс – 27 лет

Нидерландская модель Лойза Ламерса с детства считала, что родилась девочкой в мужском теле. В школе она носила длинные волосы и над ней насмехались сверстники. Операцию по смене пола она сделала в 18 лет.

В 2015 году девушка победила в шоу "Топ-модель Нидерландов". Судьи узнали о трансгендерном переходе участницы перед финалом. Сейчас Лойза принимает участие в рекламных съемках и является лицом многих брендов. Фотомодель живет в Амстердаме и встречается с парнем.

Дара Аллен – 28 лет

Модель Дара Аллен не любит рассказывать о своей личной жизни, поскольку в юности у нее было много травм. 28-летняя девушка выросла в Сан-Диего, обожала с детства рисовать и шить одежду.

Сейчас Дара является успешной моделью и стилистом, она сама пробила дорогу в моделинг, потому что поначалу ей отказывали все агенты. Аллен гордится своими успехами, в 2021 году она закрыла показ бренда Bottega Veneta.

Ави Экоста – 23 года

Модель Ави Экоста родилась в маленьком городке в США и всю жизнь мечтала переехать в мегаполис. С детства в душе парень чувствовал себя девушкой, а когда переехал в Нью-Йорк, начал трансгендерный переход.

Ави сияет на страницах журналов и на красных дорожках, куда приходит в пышных вечерних платьях. Сотрудничество ему предлагают известные бренды, в частности Dr Martens.

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