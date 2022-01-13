Как выглядеть как модель. Шесть бьюти-секретов от ангела Victoria’s Secret

Модель из Нидерландов Роми Стрейд поделилась своими секретами, которые помогают ей выглядеть на все 100%. 26-летняя мама годовалой дочки уверена, что простые средства и привычки способны улучшить не только внешность, но и самоощущение в целом.

Модельный скаут заметил Роми, когда та еще училась в старших классах школы. Тогда девочка прогуливалась с матерью по магазинам Амстердама. Теперь, как пишет Harper’s Bazaar, уроженка нидерландского города Зутермер стала успешной моделью и получила известность в разных странах мира как "ангел" бренда Victoria’s Secret.

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В беседе с W Magazine Роми дала поклонникам шесть бьюти-советов, которые помогут выглядеть как модель:

1. Всегда защищайте кожу от солнца. Знаменитость посоветовала подбирать хорошие средства с SPF и не забывать ими пользоваться. "Солнце определенно оказывает негативное воздействие на кожу", – отметила она.

2. Лучше меньше, чем больше. Звезда призналась, что, выходя из дома, пытается наносить немного косметики, поскольку на работе ей приходится носить тяжелый мейк.

"Стараюсь придерживаться принципа "чем меньше, тем лучше"... И все же, я часто пользуюсь бронзером и средствами для бровей. Сначала я использую увлажняющее средство, затем – солнцезащитное. Потом наношу на лицо немного бронзера, завиваю ресницы и подкрашиваю их тушью. Брови оформляю в конце", – рассказала Роми о своем повседневном макияже.

3. Красота изнутри. Правильное питание, уверена модель, напрямую влияет на здоровый и сияющий внешний вид. "Я уверена в одном – чем лучше вы питаетесь, тем лучше выглядите!" – заявила Роми.

4. Тренировки полезны. Знаменитость рассказала, что она поддерживает свое тело в форме с помощью разных упражнений и занятий, ведь ей "нравится переключаться".

"Я занимаюсь с дополнительным весом – это помогает мне чувствовать себя сильной. После длительных прогулок я чувствую себя здоровой, а мышечную боль снимаю с помощью пилатеса и стретчинга", – отметила топ-модель.

5. Секрет красоты, который все скрывают, – это улыбка и увлажненная кожа. Модель считает, что хорошее настроение и забота о себе очень украшает.

"Улыбка – лучшее из всего, что может носить женщина. Особенно, вместе с увлажненной кожей", – заявила Роми.

6. То, что кофеин плохо влияет на кожу – бьюти-миф, уверена модель. Конечно же, этим напитком нельзя злоупотреблять, однако знаменитость не отказывает себе в чашке любимого кофе.

Добавим, что Роми Стрейд подписала первый контракт с крупным модельным агентством – DNA – в 2011-м. Она успела поработать с такими брендами и дизайнерами как Jil Sander, Prada, Burberry, Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Alexander McQueen, Calvin Klein, Donna Karan, Изабель Маран, Kenzo, Нина Риччи, Каролина Эррера и Вера Вонг.

С будущим мужем, моделью Лоренсом ван Лиувеном, она познакомилась еще в юности. Свадьбу пара сыграла в 2018 году, запланировав через некоторое время рождение детей.

Однако в этот же период Роми поставили диагноз – синдром поликистозных яичников, который грозит бесплодием или невозможностью забеременеть естественным путем. Модель решила, что немного сбавит темпы в карьере и займется своим здоровьем.

В мае 2020 года влюбленные объявили, что Роми беременна. На свет появилась девочка, которую назвали Минт.

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