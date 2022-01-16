Как выглядела первая советская модель, которая покорила Запад

Первой успешной моделью из СССР стала Людмила Исаева, которая начала свою карьеру в середине 80-х. Сначала она участвовала в съемках для советских журналов, однако в 1989 году ей удалось вырваться в столицу моды – Париж.

Аристократические черты лица привлекли внимание многих модельных агентств, которые хотели переманить красотку к себе. Людмилу пригласили работать в Нью-Йорке, где она и осталась жить. OBOZREVATEL рассказывает, как советская девушка покорила мировую моду.

Переезд в Париж

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Будущая звезда Людмила родилась в Подмосковье и даже не могла мечтать об успешной карьере в США. Перед развалом Союза артистам и моделям представилась возможность уехать за границу на работу. Этим шансом воспользовалась и 20-летняя манекенщица. После предложения от модельного агентства Исаева не раздумывала и эмигрировала в Париж.

Съемка для Vogue Paris

В 1990 году Людмила Исаева вошла в историю моды как первая советская модель, которая снялась для обложки Vogue. Манекенщица украсила ноябрьский выпуск французского издания. Она показала на камеру свой фирменный холодный взгляд. Визажисты сделали яркий макияж с красно-бордовыми губами, а также смоки-айз.

Переезд в Нью-Йорк

Известное на весь мир модельное агентство Elite Model Management предложило Исаевой контракт в Нью-Йорке. С тех пор ее лицо сияло на всех обложках мировых глянцев, она открыла своим коллегам из СССР путь к вершинам моделинга. Люди в Союзе даже представить не могли, что девочка из советского поселка может добиться такого успеха.

Сотрудничество с модными домами и брендами

Типаж лица Исаевой был востребован – в Европе и США была мода на выразительные и скулы, как у нее. Людмила снималась в рекламных кампаниях Christian Dior, Couture, Escada, Guerlain, MaxMara, Valentino Haute Couture и Yves Saint Laurent. Кроме этого, участвовала в показах модных домов мира Chanel, Dolce&Gabbana, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Balmain и других.

Оставила карьеру ради семьи

Людмила Исаева по-прежнему живет в Соединенных Штатах, однако ее карьера топ-модели закончилась в 1995 году. Звезда моделинга влюбилась и вышла замуж за советского хоккеиста Владимира Малахова.

Дизайнер Джорджио Армани, когда услышал о замужестве модели, сказал: "Бог не для того создавал такую красоту, чтобы она мыла посуду и гладила мужу штаны". Однако Людмила сделала как настоящая женщина советской "закалки" – она выбрала семью, родила двоих детей и помогает мужу вести бизнес.

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