Модель-трансгендер впервые стала лицом Armani: как она выглядит. Фото

24-летняя бразильская модель, актриса и активистка Валентина Сампайо впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty. Знаменитость уже снялась в рекламной кампании помады Lip Power, а вскоре примет участие в других рекламных съемках, запланированных на 2022 год.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Как транс-женщина, это сотрудничество является важным моментом и у меня сбылась личная мечта", – коротко написала модель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованной серии снимков, модель позирует у зеркала с помадой нюдового оттенка, а ее макияж сделан с акцентом на глаза.

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На других Валентина Сампайо покрасовалась в синем комбинезоне с глубоким вырезом, длинными рукавами и поясом на талии.

К слову, кадры сделал известный шведский фотограф Микаэль Янссон, который ранее сотрудничал с Estee Lauder, Coach, Calvin Klein и Louis Vuitton.

Напомним, что в 2019 году трансгендерная модель впервые сотрудничала с брендом Victoria's Secret. А в 2020 году она первый раз позировала для глянцевого журнала Elle в сине-фиолетовом костюме и ярким макияжем с акцентом на губы, которые были накрашены красной помадой. Тогда ее образ дополняли серьги и браслет с драгоценными камнями

Добавим, что кроме вышеупомянутых брендов, Валентина работала и с другими, такими, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.

Коротко о знаменитости:

Валентина Сампайо – модель-трансгендер 1996 года рождения, родом из штата Сеара в Бразилии. Ее мама работает школьным учителем, а отец – рыбак. Девушка еще с ранних лет ходила к психологу, который в ее восьмилетнем возрасте определил ее идентичность. До 12 лет она не называла себя своим именем. Подробности о том, как ее звали или когда она совершила трансгендерный переход – она скрывает.

В 2016 году в Сан-Паулу впервые вышла на подиум на Неделе моды. После этого, снялась в фильме про себя, который сделали представители L’Oréal и выпустили в Международный женский день.

В 2017 году появилась на обложке Vogue Paris, а позже и на Vogue Brasil и Vogue Germany. А вскоре сотрудничала с Victoria's Secret, Vanity Fair, Elle и другими.

О личной жизни модели, которая до смены пола была мужчиной, практически ничего неизвестно, однако есть маленькое исключение. В 2019 году во внимание СМИ попала фотография Валентины в объятиях молодого человека, но комментариев никаких не последовало.

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