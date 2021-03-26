Топ-5 красивых мужчин в политике: как они выглядят

Некоторые политики-мужчины покоряют сердца девушек своей внешностью. Они доказывают, что красота, ум и сильный характер могут сочетаться в одном человеке.

OBOZREVATEL собрал подборку привлекательных мужчин в мире большой политики.

Аарон Шок – американский политик-республиканец, который стал членом Палаты представителей штата Иллинойс. Издание Ranker включило Аарона Шока в список привлекательных мужчин мировой политики.

Педро Санчес – председатель правительства Испании. Известно, что Педро женат и воспитывает двух дочерей. По версии издания Ranker, испанский политик привлекает своей красотой многих девушек.

46-летний премьер-министр Канады Джастин Трюдо давно завоевал сердца девушек по всему миру. Он вошел в список красивых политиков мира по версии журнала Elle. Джастин женат на телеведущей и фотомодели Софи Грегуар, у него трое детей.

Филипп VI – статный, элегантный и очаровательный в своей консервативности король Испании. Его часто называют истинным монархом, достойным испанского трона. Издание Ranker включило короля в список привлекательных чиновников мира.

Энрике Пенья Ньето – мексиканский политический деятель, который был президентом Мексики с 2012 по 2018 год. Издание Ranker считает его красивым и сексуальным мужчиной в мировой политике.

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