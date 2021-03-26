Топ-5 красивих чоловіків у політиці: як вони виглядають
Деякі політики-чоловіки підкорюють серця дівчат своєю зовнішністю. Вони доводять, що врода, розум і сильний характер можуть поєднуватися в одній людині.
OBOZREVATEL зібрав добірку привабливих чоловіків у світі великої політики.
Аарон Шок – американський політик-республіканець, який став членом Палати представників штату Іллінойс. Видання Ranker внесло Аарона Шока у список привабливих чоловіків світової політики.
Педро Санчес – голова уряду Іспанії. Відомо, що Педро одружений і виховує двох дочок. За версією видання Ranker, іспанський політик захоплює своєю красою багатьох дівчат.
46-річний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо давно завоював серця дівчат по всьому світу. Він увійшов до списку вродливих політиків світу, за версією журналу Elle. Джастін одружений із телеведучою і фотомоделлю Софі Грегуар, у нього троє дітей.
Філіп VI – ставний, елегантний і чарівний у своїй консервативності король Іспанії. Його часто називають істинним монархом, гідним іспанського трону. Видання Ranker внесло короля в список привабливих чиновників світу.
Енріке Пенья Ньєто – мексиканський політичний діяч, який був президентом Мексики з 2012 до 2018 року. Видання Ranker вважає його привабливим і сексуальним чоловіком у світовій політиці.
Раніше OBOZREVATEL писав про:
Красивих жінок, які прославилися в політиці.
5 гучних секс-скандалів із державними діячами.