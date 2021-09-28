От Спилберга до Винник: 5 голливудских звезд, которые знают и говорят на украинском

Голливуд и его звезды становятся ближе и роднее, когда узнаешь, что среди актеров и актрис есть украинцы. Они стали всемирноизвестными, и теперь дефилируют красными дорожками и создают качественные фильмы. Некоторые из них не только имеют украинские корни, но и знают "соловьиную". О них и поговорим в материале OBOZREVATEL.

Это американский кинорежиссер. Его знаменитые фильмы – "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Челюсти", "Парк юрского периода" и серия фильмов про археолога Индиану Джонса.

Ближайшие родственники американского кинорежиссера – украинцы. Мама – из Одессы, а папа – из Каменца-Подольского. Поэтому будущая звезда Голливуда еще с детства слышал украинский и наслаждался традиционным украинским борщом. Мама Стивена часто пела колыбельные на родном языке. В 2006 году, когда режиссер посетил Родину, сказал: "Наконец-то я дома!".

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Настоящее имя актрисы – Екатерина Винницкая. В Голливуде стала знаменитой благодаря ролям в сериалах "Викинги" и "Доктор Хаус". Ее родители – представители украинской диаспоры в Канаде. И именно они научили Кэтрин родному языку.

До 8 лет девушка не знала английский и общалась исключительно на украинском. Актриса часто говорит в шоу о том, что в детстве профессионально занималась украинскими танцами, а родной язык знает и понимает до сих пор.

Милла родилась в Киеве и прожила в столице до 5 лет. Далее эмигрировала с семьей в США. Сейчас она – успешная актриса и модель. Снималась в культовых фильмах, среди которых "Каффс", "Пятый элемент" и "Посланница: История Жанны д'Арк".

Став звездой Голливуда Милла помнить о своем происхождении. На родном языке она общается почти без акцента. А еще актриса прекрасно поет, поэтому записала несколько музыкальных альбомов, где есть песни на украинском. Стоит вспомнить и выступление звезды в 1994 году в Cactus Cafee – эмоциональное исполнение украинской народной песни "Ой у гаю при Дунаю".

Вера родилась в семье украинских эмигрантов, в штате Нью-Джерси. До 6 лет она выступала в народном ансамбле и посещала украинскую католическую школу. Сегодня это голливудская актриса, известная по ролям в фильмах "Отступники", "Беги без оглядки" и "Выше неба". В фильме "Касаясь зла" она сыграла роль американки украинского происхождения. Звезда в интервью часто рассказывает об украинской культуре, а вместе со своей младшей сестрой продолжает говорить и петь на родном языке.

Иванна родилась в Киеве, где прожила до 15 лет. Затем вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес. Сегодня ей 23 – и уже удалось стать звездой Голливуда. К актрисе слава пришла сразу после съемок в блокбастере "Тихоокеанский рубеж 2" и в экшн-комедии "Шпион, который меня бросил". Хотя Иванна и строит карьеру в Штатах, о своем происхождении помнит. Она свободно общается на украинском и занимается активизмом: во время Революции Достоинства актриса митинговала вместе с диаспорой Лос-Анджелеса, а на Каннском фестивале вышла с табличкой "#FreeSentsov".

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