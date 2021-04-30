Самые известные мужчины Голливуда с украинскими корнями. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
3 минуты
10,6 т.
Самые известные мужчины Голливуда с украинскими корнями. Фото

Почти все знают, что Мила Кунис родилась в Черновцах и отлично разговаривает на русском языке, а Мила Йовович даже поет украинские народные песни.

Но интересно также узнать, кто из мужчин с украинскими корнями прославился за границей и сколотил себе невероятное состояние благодаря работе в американском шоу-бизнесе. OBOZREVATEL собрал самых известных мужчин Голливуда, родственники которых – выходцы из Украины.

  • Боб Дилан

Американский певец и композитор родился в Миннесоте в семье мелкого торговца Циммермана. Бабушка и дедушка Боба Дилана выехали в США из Одессы еще в 1905 году, когда в городе начались еврейские погромы. Сегодня легендарного музыканта знают все, а его фото висит в посольстве США в Украине.

Бабушка и дедушка Боба Дилана выехали в США из Одессы

  • Евгений Гудзь

Вокалист группы Gogol Bardello родился в Боярке неподалеку от Киева, некоторое время жил на Оболони. Музыкант переехал в США и создал коллектив, с которым успешно гастролирует по миру. Также Гудзь снялся в фильме "И все осветилось" вместе с Элайджей Вудом. Кроме того, Евгений появился еще в парочке лент, включая "Грязь и мудрость", где режиссером и партнером артиста по площадке была сама Мадонна.

Вокалист группы Gogol Bardello родился в Боярке под Киевом

  • Ленни Кравиц

В жилах американской живой легенды Ленни Кравица тоже течет украинская кровь. Многократный обладатель "Грэмми" сам на концерте в Киеве в 2008 году рассказал, что его дедушка со стороны отца родился в Украине, а прадед был киевлянином.

Дед Ленни Кравица родился в Украине, а прадед был киевлянином.

  • Дастин Хоффман

Семья американского актера театра и кино Дастина Хоффмана вынуждена была эмигрировать в США после того, как большевики расстреляли его бабушку и дедушку в Украине. Сейчас актер активно интересуется жизнью украинских эмигрантов в США.

Семья Дастина Хоффмана вынуждена была эмигрировать в США после расстрела его бабушки и дедушки большевиками

  • Пол Муни

Настоящее имя актера – Мешилем Мейер Вайзенфройнд. Этот актер был одной из самых ярких знаменитостей середины XX века. Роль в фильме "Лицо со шрамом" режиссера Говарда Гоукса принесла уроженцу Львова номинацию на "Оскар". Позже украинец даже удостоился звезды на голливудской "Аллее славы".

Пол Муни родился во Львове

  • Стивен Спилберг

Голливудский режиссер Стивен Спилберг, известный такими кинохитами, как "Челюсти", трилогия об Индиане Джонсе и другими оскароносными фильмам обожает украинский борщ. Спилберг во время визита в Украину признался, что наша культура для него родная. Дело в том, что оба его деда коренные украинцы: по материнской линии – из Одессы, по отцовской – из села под Каменец-Подольским.

Оба деда Стивена Спилберга коренные украинцы

  • Дэвид Духовны

Звезда "Секретных материалов" Дэвид Духовны считал, что его дед был выходцем из России. Но в 2014 году голливудский актер внезапно заявил, что его предок приехал в США из Киева.

"Я вырос, думая, что русский, и вот внезапно узнал, что всегда был украинцем. Никогда не поздно меняться", – написал тогда Духовны в своем Twitter.

Дэвид Духовны недавно узнал, что его отец приехал в США из Киева

OBOZREVATEL ранее писал:

СШАУкраинцы в эмиграциизвездышоу-бизнесГолливудМила КунисМила ЙововичДэвид ДуховныДастин ХоффманСтивен СпилбергЛенни КравицБоб Дилан