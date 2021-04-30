Самые известные мужчины Голливуда с украинскими корнями. Фото

Почти все знают, что Мила Кунис родилась в Черновцах и отлично разговаривает на русском языке, а Мила Йовович даже поет украинские народные песни.

Но интересно также узнать, кто из мужчин с украинскими корнями прославился за границей и сколотил себе невероятное состояние благодаря работе в американском шоу-бизнесе. OBOZREVATEL собрал самых известных мужчин Голливуда, родственники которых – выходцы из Украины.

Боб Дилан

Американский певец и композитор родился в Миннесоте в семье мелкого торговца Циммермана. Бабушка и дедушка Боба Дилана выехали в США из Одессы еще в 1905 году, когда в городе начались еврейские погромы. Сегодня легендарного музыканта знают все, а его фото висит в посольстве США в Украине.

Евгений Гудзь

Вокалист группы Gogol Bardello родился в Боярке неподалеку от Киева, некоторое время жил на Оболони. Музыкант переехал в США и создал коллектив, с которым успешно гастролирует по миру. Также Гудзь снялся в фильме "И все осветилось" вместе с Элайджей Вудом. Кроме того, Евгений появился еще в парочке лент, включая "Грязь и мудрость", где режиссером и партнером артиста по площадке была сама Мадонна.

Ленни Кравиц

В жилах американской живой легенды Ленни Кравица тоже течет украинская кровь. Многократный обладатель "Грэмми" сам на концерте в Киеве в 2008 году рассказал, что его дедушка со стороны отца родился в Украине, а прадед был киевлянином.

Дастин Хоффман

Семья американского актера театра и кино Дастина Хоффмана вынуждена была эмигрировать в США после того, как большевики расстреляли его бабушку и дедушку в Украине. Сейчас актер активно интересуется жизнью украинских эмигрантов в США.

Пол Муни

Настоящее имя актера – Мешилем Мейер Вайзенфройнд. Этот актер был одной из самых ярких знаменитостей середины XX века. Роль в фильме "Лицо со шрамом" режиссера Говарда Гоукса принесла уроженцу Львова номинацию на "Оскар". Позже украинец даже удостоился звезды на голливудской "Аллее славы".

Стивен Спилберг

Голливудский режиссер Стивен Спилберг, известный такими кинохитами, как "Челюсти", трилогия об Индиане Джонсе и другими оскароносными фильмам обожает украинский борщ. Спилберг во время визита в Украину признался, что наша культура для него родная. Дело в том, что оба его деда коренные украинцы: по материнской линии – из Одессы, по отцовской – из села под Каменец-Подольским.

Дэвид Духовны

Звезда "Секретных материалов" Дэвид Духовны считал, что его дед был выходцем из России. Но в 2014 году голливудский актер внезапно заявил, что его предок приехал в США из Киева.

"Я вырос, думая, что русский, и вот внезапно узнал, что всегда был украинцем. Никогда не поздно меняться", – написал тогда Духовны в своем Twitter.

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