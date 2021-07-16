Первые роли Джоли, Ди Каприо и других голливудских звезд. Фото тогда и сейчас

В любом деле прежде чем добиться успеха, нужно с чего-то начинать. Так, даже самые высокооплачиваемые сейчас знаменитости делали первые шаги в кинематографе с эпизодических ролей и в фильмах, которые неизменно проваливались в прокате.

И далеко не всем из них принес первую известность дебют в кино. OBOZREVATEL решил узнать, с каких ролей начинали идти к всемирной славе голливудские актеры и актрисы и как они тогда выглядели.

1. Леонардо Ди Каприо

Сегодня почти каждый фильм, в котором играет Ди Каприо, выходит в мировой прокат и собирает многомиллионную кассу. Но так было не всегда. Первые шаги к известности Лео начал делать, когда ему было всего 2,5 года. Он тогда снялся в популярном детском телешоу. Уже в 10 лет будущий голливудский красавчик был решительно настроен стать актером.

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Дебютом Ди Каприо в кино стал комедийный фильм ужасов "Зубастики 3", но он не принес Ди Каприо ни денег, ни славы. А вот за роль в драме Лассе Халльстрема "Что гложет Гилберта Грэйпа" девятнадцатилетний Леонардо был впервые номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар".

2. Джейсон Момоа

Джейсон Момоа начал свою актерскую карьеру со съемок в сериале. Он снялся в 10-11 сезонах "Спасателей Малибу" в 90-х. Вторая его заметная роль была в фильме "Каникулы семьи Джонсонов" 2004 года.

3. Кортни Кокс

У будущей звезды "Друзей" Кортни Кокс дебют состоялся в недолго прожившем телесериале "Чудаки науки". Затем ее заметной работой стала роль в фильме "Семейные узы" с Майклом Джей Фоксом, а первый успех Кокс принес фильм "Эйс Вентура: розыск домашних животных".

4. Дрю Бэрримор

Звезда "Ангелов Чарли" является представительницей знаменитого актерского клана Бэрриморов, поэтому неудивительно, что Дрю начала сниматься еще в нежном детском возрасте.

Дебютной картиной маленькой актрисы стал фантастический фильм "Другие ипостаси". А уже в шесть лет она снялась в знаменитой картине Стивена Спилберга "Инопланетянин". Именно образ маленькой Герти, которая вместе со своими братьями спасает пришельца, сделал Бэрримор одной из самых известных детей-кинозвезд 1980-х годов.

5. Натали Портман

Знаменитая красотка Голливуда начинала свою актерскую карьеру в разрез со всеми тенденциями Голливуда. Она была отличницей и собиралась поступить в Гарвард, однако получила в 13 лет свою первую роль, после чего ее планы на жизнь резко изменились.

Так, Натали снялась роль в фильме Люка Бессона "Леон", после чего не только попала на мировые экраны, но и поработала со знаменитым Жаном Рено. Кинодебют сразу же сделал Портман любимицей публики и одной из самых востребованных западных актрис.

6. Джим Керри

Карьера Джима Керри начиналась с малобюджетных канадских телефильмов. Но американская комедия "Однажды укушенный" сделала его известным. Именно после этой работы Керри начали приглашать в известные комедии Голливуда.

7. Анджелина Джоли

Свою первую полноценную роль Анджелина Джоли сыграла в фантастическом боевике "Киборг 2: Стеклянная​ тень". Он не стал настолько успешен, как ее следующие киноработы, но дал ей определенный толчок ее карьере.

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