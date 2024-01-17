5 фото, которые показывают невероятную связь короля Чарльза ІІІ с внуком-любимцем публики Луи

Британский король Чарльз III известен своей любовью к детям. Будучи дедом пятерых внуков – принца Джорджа, Луи, Арчи и принцесс Шарлотту и Лилибет – король имеет самые милые фотографии с 5-летним Луи, с которым у него особая связь.

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Королева Камилла ранее рассказывала, что Чарльза III обожают внуки, а еще он талантливо читает детям книги, ведь может подбирать голос, соответствующий каждому герою, сообщает Hallo!. "Он упадет на колени и часами будет ползать с ними", – рассказывала она об играх своего мужа с внуками.

Когда принц Луи во время ежегодного парада ко Дню рождения Елизаветы II 2019 года помахал рукой дедушке, можно заметить, как улыбка Чарльз III "расплылась" от уха до уха. Однолетнему мальчику было все равно на любые празднования и королевские мероприятия.

Во время Платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II в 2022 году маленький Луи не нашел себе отдельного места и переместился Чарльзу III на колени. Вместо того чтобы внимательно следить за мероприятием, двое мужчин что-то бурно обсуждали.

Продолжением их разговора стал смех Луи, вероятно, из-за того, что дедушка его щекотал. Этот момент точно можно описать так: "И пусть весь мир подождет", ведь во время важного королевского мероприятия, даже взрослый, к тому времени, принц Чарльз мог позволить себе побездельничать.

В 2022 году принц Луи привлек к себе внимание Чарльза на параде ко Дню рождения Елизаветы II. Тогда главные члены королевской семьи собрались на балконе в Букингемском дворце, а принц Луи не смог сдержать своих эмоций даже перед королевой, поэтому дедушка решил самостоятельно успокоить его.

Даже на ежегодной утренней рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины маленький Луи не смог обойтись без дедушки. В декабре 2023 года они возвращались домой вместе в компании Чарльза III.

Ранее OBOZ.UA писал, что имя самой маленькой внуки Лилибет короля Чарльза III не восприняла Елизавета II. Ее сильно разозлила ложь принца Гарри и Меган Маркл.

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