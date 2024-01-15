Такой королеву никто не видел: стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл разозлили Елизавету II

Члены королевской семьи в изгнании принц Гарри и Меган Маркл не на шутку разозлили покойную Елизавету II еще в 2021 году из-за того, что назвали свою дочь в честь прабабушки – Лилибет. Супруги утверждали, что получили благословение королевы Великобритании, которого на самом деле не было.

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Узнав о лжи, Елизавета II была такой "взбешенной, какой ее никогда не видели", утверждает британский журналист-писатель Роберт Хардман в своей новой биографической книге "Карл III: Новый король. Новый двор. Внутренняя история". В июне 2021 года принц Гарри и Меган сообщили о рождении второй дочери, подтвердив, что решили назвать ее Лилибет Диана, пишет Hello!. В юношеские годы так называли Елизавету II, потому что та не могла полностью произнести свое имя.

Такой формой обращения к королеве могли пользоваться всего несколько человек: ее родители, сестра принцесса Маргарет, муж принц Филипп и близкие друзья. Еще в 2021 году BBC сообщало, что Елизавету II не спрашивали разрешения называть Лилибет в ее честь, пишет Hello!, однако представитель королевской семьи утверждал, что решение согласовала монарх.

В своей книге Хардман опроверг это заявив, что один из сотрудников "частно вспомнил, что Елизавета II была "такой разъяренной, как я ее никогда не видел" в 2021 году после того, как Сассекские объявили, что она дала им свое благословение назвать свою ребенка "Лилибет", детским прозвищем королевы".

Интересно, что принц Гарри и Меган обещали подать иск в суд на каждого, кто попытается предположить "незаконность" их действий. Однако, когда супруги попробовали заручиться поддержкой своей версии королевского дворца, они получили отказ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Netflix заплатил 100 миллионов долларов за документальный фильм о супругах принца Гарри и Меган Маркл, а The Hollywood Reporter назвал пару самыми большими неудачниками 2023 года.

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