Живёт в лесу с собаками: где сейчас певица Lama, прославившаяся песней 'Літак', и почему считает Ани Лорак и других предателей 'ботами'

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная под псевдонимом Lama, который также является названием одноименной поп-рок и инди-рок группы, прославилась благодаря хитам "Мені Так Треба", "Моє Серце", "Літак" и другим в 2006 году. Был период в карьере артистки, когда она на время исчезла из шоу-бизнеса и информационного пространства. Сейчас объясняет это тем, что ей было "некомфортно". Впрочем, после полномасштабного вторжения звезда возобновила активную концертную деятельность, чтобы помочь собирать деньги на нужды ВСУ.

Также в 2022 году Lama представила композицию "Сильні люди", которую посвятила героям-защитникам и несокрушимому украинскому народу, который продолжает неустанно работать для приближения победы. В эксклюзивном интервью блогеру Богдану Беспалову совместно с OBOZREVATEL певица рассказала, чем занимается сейчас, что думает о предателях и как сложилась ее личная жизнь.

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Как мы уже заметили, широкую популярность и многотысячную армию поклонников Lama завоевала в 2006 году после выхода дебютного альбома "Мені так треба", песни из которого стали в свое время настоящими хитами. Группа во главе с Наталией Дзенькив начала много гастролировать и получать престижные награды.

Успела вокалистка попробовать себя и в роли актрисы. Она снялась в фильме "Только чудо" режиссера Елены Каретник, где сыграла Фею Льда и исполнила песню "Привіт, привіт".

В репертуаре певицы исключительно украиноязычные песни, поэтому ее позиция после 2014-го, а также 2022 года была совершенно очевидной. Еще до полномасштабного вторжения Lama активно волонтерила, участвовала в кампаниях, направленных на популяризацию украинского языка и культуры. А после 24 февраля артистка начала давать благотворительные концерты и еще более активно помогать ВСУ.

Впрочем, о своей волонтерской деятельности знаменитость говорить не любит. Объясняет: "Люди бывают разные. Одни на этом спекулируют, специально говорят. Я, например, об этом не говорю, потому что я в принципе не очень люблю в соцсетях светиться".

Впрочем, "светиться" в соцсетях певице, а точнее ее творчеству все же приходится. Новую волну популярности старым трекам Lama принес TikTok, пользователи которого снимают под хиты артистки видео.

Однако звезда признается, что возвращение в шоу-бизнес для нее было нелегким процессом. Она объясняет: "Если честно, шоу-бизнес для меня не совсем комфортен. Мне больше хочется, чтобы была семья. Но не всегда получается балансировать. Меня в какой-то период все эти стрессы, неврозы, постоянные переезды и другие неприятные моменты отвернули назад – я уже не могла выступать в том состоянии, в котором я была. Но все равно я находила в себе силы. Война вообще меня конкретно аккумулировала".

Что касается семьи, о которой говорит артистка, то она состоит из собственно певицы, ее любимого и двух собак. 47-летняя звезда так и не вышла замуж и не стала мамой. О детях она говорила такое: "У меня не было сознательного решения. Я помню себя в 23 года и я понимаю, что это же надо детей родить, все же говорят, что это надо, а я понимаю, что меня не тянет. Просто сейчас вокруг меня очень много знакомых с детьми и я понимаю, что им так тяжело. Там и мамы, и дедушки, а я себе думаю, моя мама во Франковске и как я буду это все вытаскивать, и Lama сейчас, потому что я поняла, что я хочу дальше продолжать писать песни".

Сейчас, по словам исполнительницы, она чувствует себя счастливой.

"Я счастлива, я в отношениях, у меня две собачки. Живу в лесу... Стараюсь балансировать со своей командой, но уже вошла в ритм", – прокомментировала Дзенькив.

Высказалась артистка и о своих коллегах-предателях, в частности об Ани Лорак, которая игнорирует геноцид собственного народа и продолжает зарабатывать кровавые рубли в Москве. Lama предполагает, что у таких людей как Каролина Куек нет души, а за всеми ее поступками стоят определенные причины, о которых никому неизвестно.

"Вы знаете, что у нас 50% людей на Земле – это боты. Это люди без души. Я не о ком конкретно говорю, но это люди, которые не имеют души и которые вообще не понимают, что творится. У них нет своей головы, нет своих мыслей. Есть много того, чего мы не знаем", – прокомментировала певица.

Как писал OBOZREVATEL, стало известно, где сейчас может находиться певица Гайтана. Долгое время она не появлялась в информационном пространстве и, похоже, не собирается возвращаться в шоу-бизнес.

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