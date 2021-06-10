45-летняя Анастасия Волочкова сверкнула фигурой в прозрачном белье. Фото

Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала свою фигуру, позируя в белье перед зеркалом. Но не все поклонники были в восторге от откровенной фотосессии знаменитости.

На своей странице в Instagram Волочкова выложила соответствующий кадр (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она запечатлела себя в пикантном кружевном наряде белого цвета, волосы были собраны в хвост, а на лице практически не было макияжа.

"Примеряю обновки. Начала с нижнего белья. Я купила за два дня столько всего красивого! Купить можно многое за деньги. Но не форму тела и души. Деньги имеют свойство заканчиваться. Но за них не купить совесть и добропорядочность... А Вы как считаете?", – поинтересовалась звезда.

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Однако реакция пользователей была неоднозначной. Вот, как они отреагировали на снимок балерины в белье:

"Чем дальше, тем безумней", "Красиво. Я и про белье и про комментарий", "Шикарная фигура!", "Не красиво! Такое на всеобщее обозрение не выставляют", "С постом согласна. Но к вам это не имеет никакого отношения".

Коротко о знаменитости:

Анастасия начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, потом перешла работать в Большой театр в 1998 году. Начиная с 2003, она выступает с сольными проектами, в основном эстрадного характера.

Но танцевальная карьера не является ее единственным творческим занятием: балерина пробует себя в роли актрисы, певицы и модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова похвасталась шпагатом на тренажере. Знаменитость позировала в ярко-голубом спортивном костюме, волосы собраны в хвост, на ногах у нее не было обуви.