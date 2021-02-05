Волочкова похвасталась шпагатом на тренажере. Фото

Российская балерина, танцовщица и общественная деятельница Анастасия Волочкова продемонстрировала невероятную растяжку на одном из тренажеров.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, написав, что нашла новый способ поддержания растяжки. Знаменитость позирует в ярко-голубом спортивном костюме, волосы собраны в хвост, на ней нет обуви.

"Еще один способ поддержать растяжку. Шпагат по-волочковски", – написала Анастасия.

В январе звезда отпраздновала свой 45-летний юбилей. На торжество она пригласила многих представителей российского шоу-бизнеса, прессу и самых близких друзей. Сама Волочкова подчеркнула, что ей нравится долго отмечать день своего рождения.

Анастасия начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, потом перешла работать в Большой театр в 1998 году. Начиная с 2003, она выступает с сольными проектами, в основном эстрадного характера. Но танцевальная карьера не является ее единственным творческим занятием: балерина пробует себя в роли актрисы, певицы и модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова рассталась со своим тайным возлюбленным и рассказала, что ждет мужчину посильнее. Она объявила о расставании с молодым человеком, добавив, что инициатором разрыва была она сама.