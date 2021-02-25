45-летний Джеджула во второй раз стал отцом. Фото

Украинский телеведущий Андрей Джеджула во второй раз стал отцом – у него родилась дочь. Девочку назвали Адель.

Такой радостной новостью шоумен поделился на личной странице в Facebook. Он также опубликовал кадры с женой Юлией Леус и новорожденной малышкой, сделанными в родильной палате (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня рано утром, в 6:48 я второй раз стал папой! Добро пожаловать, наша малышка, Адель! Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!" – написал Джеджула.

Отметим, что пользователи в комментариях к публикации стали поздравлять новоиспеченных родителей. Они написали множество позитивных комментариев.

"Андрей, поздравляю от всей души! Какое красивое имя!", "Поздравляю! Пусть растет счастливой, в любви и достатке", "Ура! Счастья вам всем!", "Здоровья малышке и мамочке", "Поздравляю счастливых родителей с рождением волшебной дочери", – написали люди.

Напомним, Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. Впоследствии пара рассталась, а уже через 49 дней после расторжения отношений помирилась и снова поженилась 31 декабря 2019 года. У супругов есть дети от предыдущих браков: у Андрея – 11-летний сын Даниэль, а у Юлии – 18-летняя дочь Ангелина.

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