Беременная жена Павлика рассекретила пол ребенка и показала трогательное видео

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась с поклонниками трогательным видео, на котором рассказала, что у них будет мальчик.

По словам девушки, она была очень шокирована, когда увидела цвет шариков в коробке. Соответствующий ролик Репяхова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказала супруга Павлика, за полчаса до открытия коробки она просто плакала без остановки и не могла взять себя в руки. Девушка отметила, что это самый волнительный момент в ее жизни.

"У всех людей какие-то эмоции, движения, прыжки на таких видео. А у меня просто был шок. Я специально не обрезала концовку видео, мы еще полчаса стояли, разговарили и осознавали. Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоем. Для меня это было очень важно. А на следующий день эту же коробку мы открыли для родных", – добавила Репяхова.

Напомним, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.

Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.

7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Репяхова решила ответить всем хейтерам, которые говорят на ее мужа, что он старый. Она сделала это с помощью видео Аллы Пугачевой. Так, в нем певица высказалась о старости.