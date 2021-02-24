Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко) заявил, что в третий раз станет папой.

Такой радостной новостью он поделился на личной странице в Instagram. Анатолий опубликовал фото с беременной женой Юлией и детьми. Напомним, что сейчас телеведущий вместе с семьей отдыхает в Майами (США).

"На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив", – написал он.

Отметим, что пользователи сети стали активно поздравлять пару. Они оставили множество позитивных комментариев.

"Как круто", "Поздравляю вас", "Боже, какая крутая новость! Поздравляю вас, ребята! Сделали мое утро", "Поздравляю! Здоровья вашей большой семье", – написали люди.

Напомним, что Анатолий и Юлия поженились 16 апреля 2011 года. В то время девушка работала PR-агентом украинской певицы Светланы Лободы, которая сейчас живет и работает в РФ. У супругов есть две дочери: девятилетняя Алиса и семилетняя Лолита. Пара не уточнила пол будущего малыша.

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