37 лет назад в Киеве дебютировали 'Вопли Видоплясова': каким был первый концерт ВВ, принесший им звание 'группа года'. Архивное видео

Ровно 37 лет назад, 30 октября 1987-го, состоялся дебют одной из самых популярных в Украине групп "Вопли Видоплясова". На отечественной арене коллектив, считающийся основателем украинского рок-н-ролла, впервые заявил о себе, приняв участие в фестивале Киевского рок-клуба.

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Первый выход в люди сразу принес артистам звание "Группа года", а их композиция "Плач Ярославны" стала "Песней года". OBOZ.UA решил показать, каким был дебютный концерт ВВ, принесший музыкантам узнаваемость не только на Родине, но и за рубежом.

"Зажигая" отечественную сцену, "Вопли Видоплясова" решили заявить о себе и за пределами Украины. В 1988 году ВВ выступили в Польше, а в 1990-м провели гастроли во Франции. После феерических концертов лидер группы Олег Скрипка и бывший участник коллектива Александр Пипа переехали в Париж, где прожили несколько лет.

В 1997 году "Вопли Видоплясова" снова вернулись в Украину. С этого момента начался новый этап в развитии коллектива. Артисты начали выпускать музыкальные альбомы, треки с которых приобретали бешеную популярность среди слушателей, и экспериментировать со звучанием.

"Мы начинали с панк-рока, потом играли этно-рок, сейчас экспериментируем с электронным и оркестровым звучанием – это поиск идеальной музыкальной формы. Если ты не меняешься, не развиваешься – то останавливаешься. Потребность каждого артиста – обновляться, расти профессионально. Даже известные песни, которые мы играем много лет, всегда стараемся исполнять по-новому, искать другие варианты подачи, чтобы песня звучала ярко", – говорил Олег Скрипка.

Участники группы "Вопли Видоплясова" активно участвуют в общественной жизни страны. После начала войны музыканты неоднократно выступали перед защитниками, а в 2016-м организовали "Фронтовой тур ВВ", где спели бойцам на передовой в Марьинке, Константиновке и Селидово.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олег Скрипка сделал новое заявление по мобилизации в Украине.

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