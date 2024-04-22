Олег Скрипка: каждый сам решает, воевать или не воевать. Вылавливать людей на улице неправильно

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает, что украинцы сами должны решать, вступать в ряды Вооруженных сил Украины или нет, потому что "у нас демократическое общество". При этом известный музыкант, которому через месяц исполнится 60 лет, осудил принудительную мобилизацию и вылов людей на улице.

Такие заявления прозвучали в интервью YouTube-каналу "У ліжку". Музыкант также упомянул о собственном опыте волонтерства и рассказал о желании своих детей помогать стране.

"Я считаю, что каждый человек для себя решает, – говорит Скрипка. – У нас демократическое общество". Звезда привел пример своего гитариста, присоединившегося к ВСУ в первый день полномасштабной войны. В то же время певец заявил, что артисты могут вступить в Культурный десант: "Я думаю, что это тоже очень полезная вещь".

"Мне скоро будет 60 лет. То есть, это мое решение. Я могу решить, ехать на передок или не ехать, – делится Скрипка. – У меня дети малые, они еще не призывного возраста". Однако знаменитость подчеркнул, что "вылавливать людей на улице – это не правильно", а государство должно грамотно вести "патриотическую пропаганду".

Олег Скрипка также рассказал о разговоре с семьей, который состоялся в 4:30 утра 24 февраля 2022 года. Тогда семья единогласно решила оставаться в Украине, а не уезжать за границу. "Мы с моими сыновьями волонтерили, делали блокпосты. Сейчас мои ребята учатся. А как будет дальше, увидим", – добавил артист.

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