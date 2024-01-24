$30 тысяч с YouTube, но это не основной заработок: Арестович признался, как зарабатывает и кого учит на своих 'психологических и философских курсах'

Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович, живущий в Нью-Йорке, рассказал о своих основном и второстепенном доходах. Ежемесячную прибыль скандалист оценивает десятками тысяч долларов.

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По словам экс-советника ОП, с началом полномасштабной войны в Украине его финансовое положение улучшилось. Об этом он рассказал в интервью ведущей Анне Олицкой, за которое украинку захейтили.

Только со своего YouTube-канала Арестович получает $30 тысяч, выпуская несколько видео в неделю. На него подписаны почти два миллиона людей, а видео продолжают собирать до миллиона просмотров.

Впрочем, это не основной заработок украинца, подчеркнул он. Больше денег в кошелек беглеца несут его ученики, которые обращаются к Арестовичу за "психологическо-философскими учениями".

Бывший советник ОП выдал, что от имен, которые он мог бы озвучить, украинцы бы "привстали". Опальный коуч объяснил, что преподает "на стыке философии и психологии".

"Многие люди учатся, имена которых заставили бы привстать тех, кто это услышит, но они инкогнито учатся. Например, там учится пресс-секретарь премьер-министра одной из ведущих стран мира. Есть несколько человек из "Силиконовой долины" с очень известными именами", – рассказал Арестович.

По словам опального украинца, на его курсах учатся как "бедные студенты", так и "дяди, висящие по миллиарду долларов". Аудитория, которая покупает у Арестовича знания, якобы идет к нему из 54 стран мира.

К слову, на своих тренингах он учит этих иностранцев и украинцев "найти себя через жизненные кризисы и личные трагедии".

Ранее OBOZ.UA писал, что у Арестовича попытались узнать, как он уехал за границу и остался в США. На это бывший советник ОП с пренебрежением выдал, что не имел проблем с пересечением границы.

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