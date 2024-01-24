'Он сбежал из Украины, а вы выставили его как героя!' Ведущую Анну Олицкую пристыдили из-за интервью с Арестовичем

Украинскую ведущую Анну Олицкую, которая живет в США, захейтили за интервью с очень противоречивой фигурой – экс-советником ОП Алексеем Арестовичем, сбежавшим в Нью-Йорк и оттуда распространяющим вредные нарративы. "Люся" уже был замечен в таком большом количестве скандалов, что рядом с ним брезговали бы стоять множество украинцев, считают комментаторы.

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Однако автор канала "ОЛИЦКАЯ" в разговоре очень осторожно затронула эту тему и попыталась покопаться в прошлом Арестовича, что лежит в основе его личности. Не прошло и часа с анонса, а в комментариях уже появилось немало критики.

"Если честно, я разочарован в вас. Зачем у таких м*даков как Арестович брать интервью?" "Боже, зачем вы это дер*мо толкаете в эфир?" "Аня, очень жаль, но вы, очевидно, не в контексте украинских настроений. В Украине Арестович приравнивается к любому российскому пропагандисту. Это зашквар", – звучат самые популярные комментарии под постом Олицкой в Instagram.

Основная претензия у людей возникла из-за решения интервьюера пригласить именно скандального "философа", окторые продвигает в массы пророссийские нарративы, критикует власть, сидя в квартире с видом на Централ Парк, и боится совать нос в Украину.

Второе, что не понравилось зрителям, это наполнение интервью. "Он убежал из страны, а вы его выставили как героя. Это просто противно", "Вы совсем опозорились", "Ты совсем оторвалась от Украины!" – считают украинцы.

После ряда скандальных постов экс-советника ОП юзеры поставили его в один ряд с врагами Украины в России, а его мнение не считают достойным того, чтобы забивать им эфирное время.

"Вы бы еще у Медведева, Шойгу или Путина взяли интервью. Такие люди как Арестович не достойны даже чтобы их знали. Надо забыть этого балабола как величайшую ошибку за время войны. Он – дно", "Козел – вот и все, что можно сказать! Какой он герой?" – возмутились в комментариях.

Стоит подчеркнуть, что это один из редких случаев, когда сообщения с позитивом или похвалой трудно найти. Абсолютное большинство комментаторов заявили, что не будут смотреть этот "позор и зашквар", а в интервьюере они разочаровались.

Ранее OBOZ.UA писал, что Арестович из-за границы выдал абсурдную похвалу в сторону российского диктатора за его "прямую линию". К слову, в конце прошлого года в Украине было открыто уголовное производство против опального коуча, которого уже связывают с российскими спецслужбами.

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