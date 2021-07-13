Алина Гросу рассказала, что ей мешает стать матерью. Эксклюзивное интервью

Украинская певица Алина Гросу, которая стала судьей масштабного вокального шоу "Співають всі" на канале "Украина" , призналась, когда планирует заводить детей. По ее словам, сначала нужно реализовать себя и "уверенно стоять на ногах".

Также артистка рассказала о новых отношениях, доходах во время пандемии и съемках в новом проекте. Подробнее об этом – читайте в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

– Вы очень тепло говорите о своем младшем брате. О своих детях думаете?

– Безусловно думаю. И о младшем брате я все время думаю, я его безумно люблю. А свои дети, немного попозже, потому что хочу состоятся и стопроцентно стать на ноги.

Видео дня

– Алина, вы стали членом жюри конкурса "Співають всі". Долго думали соглашаться или нет?

– Не особо долго, мы уже сотрудничали в этом году с телеканалом "Украина", поэтому я абсолютно с радостью поддержала интересный и новый для украинского шоу-бизнеса, украинского рынка проект.

– Чем участникам вас можно "зацепить"?

– Харизмой, собственной искрой, самобытностью, уникальностью.

– Ваше сердце снова не свободно. С чем вас и поздравляем. Тяжело было решиться на новые отношения?

– Спасибо за поздравления. Мне? Никогда. Я на самом деле очень легкий на подъем человек, я очень отходчива, потому что понимаю, что жизнь одна и долго угасать не вижу никакого смысла.

– Вы романтик?

– Да, скорее романтик.

– Какие романтические поступки вы совершали для любимого?

– Оставлю это в секрете.

– А вы любите, когда вам делают сюрпризы? Или предпочитаете знать все наперед?

– Да, люблю, когда делают приятные сюрпризы. Я из тех людей, которые быстрее догадаются о том, что будет сделано и очень сложно меня удивить. Ведь я буду скорее всего догадываться, что за сюрприз меня ждет.

– Как пандемия отразилась на ваших финансах?

– На самом деле с финансами стабильно, потому что, когда не было концертов, был блогинг, реклама и мы ловили контент. Мы не сидели на месте, творили и делали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу показала фото, на котором позировала с оголенным прессом. Она сфотографировала себя в зеркале, когда летела в самолете. На ней был короткий топ с ярким принтом, темные обтягивающие джинсы и розовая кофта, небрежно завязанная на поясе.