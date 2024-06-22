26-летний украинский блогер Волошин заявил, что переезжает из Киева за границу

Скандально известный блогер Александр Волошин неожиданно заявил, что в его жизни начинается "новый этап". 26-летний бывший муж певицы Анны Тринчер анонсировал переезд за границу во время полномасштабной войны.

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Свою мотивацию он не озвучил, однако подчеркнул, мол, перемены вынужденные и положительные для его развития. Такая stories появилась в Instagram Волошина.

"Одновременно и весело, и грустно это осознавать. Но новые этапы в жизни – это всегда интересно", – заинтриговал подписчиков блогер.

После целого дня "подогрева" аудитории он наконец рассекретил, куда хочет переехать из Украины. В настоящее время блогер проживает в столице.

"Через неделю я переезжаю в Варшаву. Как бы я этого ни хотел, но так сложились обстоятельства", – написал экс-избранник Тринчер.

Отметим, что блогер не раз попадал в скандалы из-за своих сомнительных методов привлечения аудитории на страницу. К примеру, в 2021 году Волошин "подарил" ребенку телефон на видео, а затем решил его забрать уже якобы без камер. Таким способом инфлюэнсер хотел через негатив привлечь к себе внимание.

Напомним, 25 сентября 2022 года Анна Тринчер вышла замуж за Александра Волошина. Сначала пара планировала свадьбу, но в конце концов отказалась от пышной церемонии и просто расписалась в одном из киевских ЗАГСов в кругу родственников. Сейчас они уже разведены.

Как писал OBOZ.UA, ранее Волошина подозревали в обмане из-за выезда по волонтерской системе и отдыха в Мексике во время войны.

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