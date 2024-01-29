Как вы думаете: что объединяет таких блогеров, как Гонковский, Волошин, Залиско и Женя Таллер?

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Все правильно: бедняжки настолько "устали от войны", что не придумали ничего лучше, чем сбежать на отдых за границу. И это в то время, когда другим мужчинам это запрещено.

Некоторые истории уже стали известны широким массам, некоторые набирают обороты, а другие прошли мимо, потому что главные герои правильно "замели следы".

Начнем с возлюбленного блогера Пренткович Андрея Гонковского. Андрей выезжал в качестве волонтера с "благотворительной целью" – проводить свой авторский курс "Магия утра" в Варшаве. Таких, как Андрей, в народе называют инфоциганами. Продает воздух, обогащаясь на наивных украинцах, которые несут блогеру деньги и думают, что жизнь улучшится после полученных знаний.

Совершенно магической случайностью Гонковский с Пренткович оказываются на отдыхе на Мальдивах. Главное – успели с собой взять тапочки и комплект пляжного белья. Любознательные украинцы зафиксировали отдых блогеров, отправили фотографии в интернет – и уже Метавселенная поглотила украинских Бони и Клайда в огромный, как пропасть, скандал.

Что только Пренткович не писала для исправления "импульсивного, необдуманного поступка", как подчеркивает сама Татьяна. Андрей вообще эти дни затих и погрузился с головой в песок. Это значительно подмочит репутацию обоих, думаю, что рекламодатели сейчас трижды подумают, чем обратятся с предложением сотрудничества.

Скандал с волонтерским выездом блогера Александра Волошина на новогодние праздники тоже набирает обороты. Саша выбрал очень экзотическое направление – Мексика. Подальше от глаз украинцев. Но мои котята есть повсюду. Хоть и с опозданием, но мы первыми обнародовали "волонтерский путь" украинского мексиканца. Пока Волошин избрал тактику полного игнорирования, надеясь, что "пронесет".

В сети распространяются документы, подтверждающие выезд блогера как волонтера, а о мексиканских эскортницах, внезапно подписанных на Волошина в Instagram, я вообще молчу. Пожалуй, его подкаст на YouTube очень популярен среди мексиканской молодежи. Мои инсайдеры говорят, что с Александром в Мексику летал блогер Залиско и Женя Евтушенко.

Представитель команды группы KAZKA и блогера Даши Квитковой Стас Каримов тоже отметился "волонтерскими заслугами". Отдыхал от войны на Кипре. Есть оттуда фотография, на которой Стас в отличном настроении.

Также, как говорят, за задром остался Женя Таллер – "закадышный" друг Квитковой. Напомню, что в прошлом году, когда Таллер посещал скандальную встречу блогеров, организованную Михаилом Подоляком, то прилетел специально с экзотического отдыха обратно в Украину, чтобы похвастаться совместными фото с коллегами и представителями власти, нарастив таким образом мышцы своей медийной мощи в глазах подписчиков. В 2024 году ничего не изменилось, Женя уехал снова отдыхать. Устал человек. Еще и холодная зима в Украине.

Формируется хорошая отдыхающая команда уставших. Каждый украинец хочет отдохнуть, но все адекватные люди уважают законы военного времени, а кто-то злоупотребляет свое медийностью, правильными знакомствами и свободными деньгами, что приводит к питанию коррупционных схем, держа коррупцию в тонусе.

Выше озвучены имена в этом блоге – показательный кейс "кому можно все". И это должно стать жирной точкой в произволе и социальной несправедливости, которая приводит к тотальному обесцениванию равенства украинцев во время войны и является откровенным плевком в лицо авторитетным государственным деятелям, которые ежедневно на международном дипломатическом уровне борются за помощь партнеров Украины, пока уставшие загорают в Мексике. И это не говоря уже о сознательном осквернении недоблогерами значения волонтерства.