21-летняя дочь Поляковой, которую ранее критиковали из-за веса, разделась до купальника на новых фото

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – поделилась с подписчиками серией новых летних фотографий. 21-летняя девушка устроила импровизированную фотосессию на природе, когда нежилась на солнце в ярком купальнике.

Видео дня

Соответствующие кадры появились в Instagram-stories Маши Поляковой. Она позировала перед камерой на лежаке, продемонстрировав свои эффектные формы.

Кстати, дочь певицы вышла на связь в сети без капли макияжа на лице. Маша Полякова продемонстрировала свою естественную внешность, а солнце подчеркнуло ее веснушки.

Отметим, что ранее старшая дочь Оли Поляковой подвергалась довольно резкой критике после публикации контента, на котором хорошо просматривалась ее фигура. Пользователи сети не стеснялись оскорблять девушку из-за веса, однако для нее это никогда не было проблемой.

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"Я склонна к полноте, это я знаю по себе. Так получилось. Нет, не напрягает, мне нравится моя большая попка", – говорила Маша Полякова.

А вот Оля Полякова в свое время весьма эмоционально поставила хейтеров дочери на место. Прочитав весь негатив под видео с совместной тренировкой, певица отметила: "Какая вам, нах*р, разница, как кто выглядит. Одни пишут, что Маша толстая, другие – что Полякова старая. Слушайте, вы что, дебилы? Посмотрите на себя и на свою жизнь, и на то, почему из вас лезет дерьмо. Почему у вас так много дерьма, что вам нужно идти на страницу человека, чтобы выплеснуть его? Выплесните его себе обратно в свои морды. Придурки".

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