19-летней дочери Поляковой сделали предложение после 8 месяцев отношений: сказала 'нет'

Артистка и блогер Маша Полякова, дочь украинской певицы Оли Поляковой, призналась, что парень сделал ей предложение. Как известно, 19-летняя исполнительница встречается со старшим на 4 года юношей Никитой. Пара вместе уже 8 месяцев.

Видео дня

Однако Полякова не согласилась стать женой возлюбленного. "Мой парень недавно звал меня замуж, но я сказала "нет", потому что я сейчас переезжаю в Америку, и это мое дело", – рассказала инфлюэнсер в интервью Алексею Суханову.

"Может быть, я хочу быть мамой на кухне, все для мужа и детей, но я знаю, что этого не смогу сделать. Потому что я росла по такому принципу: нельзя всегда полагаться на мужа, нужно что-то иметь в своем кармане. В Украине, к сожалению, такого я сейчас сделать не смогу", – сказала гостя.

Дело в том, что Маша Полякова вскоре приступит к обучению в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США. Раньше девушку отчислили из учебного заведения, ведь украинка не прибыла в университет вовремя. Как рассказала мать блогера Оля Полякова, дочь думала дать взятку, чтобы ее возобновили в Беркли. Подробности – читайте здесь.

Напомним, Маша Полякова в отношениях с 23-летним Никитой уже восемь месяцев, три из которых влюбленные живут вместе. Юноша работает в IT-сфере, а познакомила пару совместная подруга. "Мы с парнем уже восемь месяцев. Он купил квартиру, и мы планируем переезжать к нему", – поделилась подробностями девушка. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как 19-летняя Маша Полякова с откровенным декольте озадачила украинцев. Девушка вышла на публику в однотонном черном аутфите, интересным элементом которого стал вырез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!