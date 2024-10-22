19-летняя Маша Полякова с откровенным декольте озадачила украинцев. Фото и видео

19-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, Мария озадачила украинцев откровенным внешним видом. Юная артистка поделилась деталями своей творческой карьеры и личной жизни, однако внимание пользователей сети было приковано к ее экстравагантному образу.

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Маша Полякова с открытым декольте появилась в новом выпуске проекта "Тур Звездами" на YouTube-канале Люкс ФМ. Девушка призналась, с какими проблемами ей приходится сталкиваться во время развития певческой карьеры.

"Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, это команда. Редко можно найти людей, которые будут все идеально делать, понимать тебя с полуслова и вы не будете постоянно ссориться или разбегаться", – поделилась старшая дочь Оли Поляковой.

Молодая артистка отметила, что иногда родители помогают ей финансово в развитии любимого дела. К тому же, она рассматривает возможность поехать в Америку, где учится параллельно с украинским ВУЗом, чтобы использовать свой шанс реализоваться как звезда.

Дополнительно Мария Полякова призналась, что в течение восьми месяцев находится в романтических отношениях со своим парнем. Влюбленные уже планируют начать жить вместе.

"Он купил квартиру и мы планируем переезжать к нему. Он IT-шник, честно говоря, не знаю точно, чем он занимается в своем компьютере, но он там что-то делает. Он пытался мне объяснить, но я ничего не поняла", – рассказала девушка.

Родители юной артистки стараются не вмешиваться в личную жизнь своей старшей дочери, живущей отдельно с 16 лет. По словам Маши Поляковой, ее мама и папа обычно нейтрально относятся к выбору партнера и не указывают, что делать.

Однако, несмотря на интересные детали из жизни дочери отечественной певицы, пользователи сети не оставили без внимания ее смелый образ. Девушка вышла на публику в однотонном черном аутфите, интересным элементом которого стало открытое декольте.

"Что это за одежда у Маши Поляковой? Мои глаза были устремлены лишь на одну деталь, хотя я девочка".

"Когда Маша сказала – "в своих компьютерах" и "что-то тычет в своих копуктерах" внимание к одежде исчезло".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Маша Полякова призналась, сколько зарабатывает. По словам девушки, только TikTok дает около 100 тысяч гривен.

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