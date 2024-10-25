Дочь Оли Поляковой отчислили из самого престижного музыкального вуза мира: думала, что даст на лапу

Украинская певица Оля Полякова впервые рассказала, что ее старшую дочь Машу отчислили из самого престижного вуза мира Беркли, находящегося в Америке. По словам исполнительницы, проблема возникла из-за того, что ее наследница вовремя не приехала в университет.

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Об этом 45-летняя артистка рассказала в проекте "20:23" на YouTube-канале Жени Яновича. Звезда отметила: девушка думала, что сможет нажать на эмоции или дать "на лапу" представителям учебного заведения, чтобы ее восстановили, но все оказалось не так легко.

"Она поступила туда еще 1,5 года назад, и собиралась ехать. Но у нее была операция, поэтому она осталась. Вот год прошел. Маруся должна была ехать в Америку, но решила, что у нее здесь слишком много своих дел. Она долго делала визу, потом зубы, потом еще что-то и еще. Короче, она приехала в Бостон, и говорит: "Мама, меня не пускают в страну". Я спрашиваю, почему не пускают, а она не знает. Я на уши весь Бостон подняла, каких-то подруг, а они ничего не могут узнать. Я уже поседела, а потом она мне звонит по телефону, и говорит, что ее впустили в страну по туристической визе, а студенческую аннулировали. Она пришла в университет, а ей говорят: "Вы не приехали вовремя. Вашу визу аннулировали, а вас – отчислили", – поделилась исполнительница.

Оля Полякова призналась, что достаточно эмоционально отреагировала на подобную новость от дочери. Ранее Маша Полякова написала письмо в ВУЗ, где предупредила, что прибудет на обучение позже. Однако, как оказалось, если студент не приедет в заведение в срок, его автоматически отчисляют.

"А она же думала, что она приедет, поплачет, поползает на коленях, порвет волосы, кому-то даст на лапу. Она же думает, что все можно решить, потому что у нас так можно. Мама кому-то позвонит по телефону, что-то решит", – рассказала певица.

В конце Оля Полякова отметила, что ее 19-летней дочери все же удалось возобновиться на учебу. Через два месяца Маша Полякова отправится в университет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 19-летняя Маша Полякова с откровенным декольте озадачила украинцев.

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