17-летняя принцесса Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку, чтобы руководить вооруженными силами страны

Испанская принцесса Леонор, которая является главной наследницей на престол, в августе этого года начнет трехлетнюю военную подготовку. Это необходимо для того, чтобы 17-летняя девушка могла полноценно подготовиться к своей будущей роли королевы и верховной главнокомандующей вооруженными силами страны.

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Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес. Она заявила, что на заседании Кабинета министров был одобрен соответствующий королевский указ, передает CNN.

Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская за время своей подготовки проведет по одному году в армии, на флоте и авиации в соответствующих военных академиях, как это делал и ее отец перед тем, как занять трон.

"Это свидетельствует о том, что, когда придет время, у нас будет верховный главнокомандующий женщина. В последние годы мы прилагаем большие усилия, чтобы привлечь женщин в вооруженные силы", – уточнила в своем обращении Маргарита Роблес.

Так, уже в 2026 году у принцессы будет звание прапорщика на флоте, а также лейтенанта в армии, военно-воздушных силах и космическом командовании. После этого Леонор сможет продолжить обучение в университете. Сейчас она заканчивает Атлантический колледж UWC в Уэльсе, Великобритания.

Отметим, Леонор – старшая из двух дочерей короля Филиппа VI и его супруги королевы Летиции. В 2018 году в возрасте 12 лет она стала главной наследницей испанского престола. А когда ее отец оставит свой пост или умрет, она станет королевой и верховным главнокомандующим вооруженными силами Испании.

Как писал OBOZREVATEL, ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии. Там она встретилась с ирландскими военнослужащими, которые проводят тренинги по разминированию для Вооруженных сил Украины. Подробнее – в нашем материале.

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